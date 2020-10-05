Всего за несколько часов во Всеармянский фонд «Айастан» было перечислено 7 млн долларов

Только за последние несколько часов во Всеармянский фонд «Айастан» поступило около 7 млн долларов.

Директор фонда Айкак Аршамян на состоявшейся сегодня пресс-конференции пояснил: «Президент Фонда «Овнанян» Эдил Овнанян перечислил 3 млн долларов Всеармянскому фонду «Айастан», то же самое сделала и президент Фонда «Манукян» Кристин Симон, перечислив в фонд «Айастан» 3 млн долларов. Ал Есаян его друзья в Лос-Анджелесе собрали 1 млн долларов. Это все всего лишь за несколько часов».

«AGBU также присоединился к этому сбору средств. Вчера я разговаривал с советов AGBU, и мы решили, что если на их счетах их последователями будут собрано 5 млн долларов, то они удвоят их и вкачестве доброй воли немедленно переведут 1 млн долларов во Всеармянский фонд «Айастан»», - продолжил директор Всеармянского фонда «Айастан».

Аршамян, поблагодарив всех армян за оказанную фонду большую поддержку, подчеркнул: «Эти деньги пойдут на укрепление тыла, эти деньги пойдут на нашу победу».

Также стало известно, что учредители гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян, Вардан Грегорян и Рубен Варданян перечислят во Всеармянский фонд «Айастан» 1 млн долларов, а также инициируют специальную программу на сумму 1 млн долларов для оказания помощи пострадавшим от войны детям.