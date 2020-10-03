Мы примем решение о признании Карабаха с учетом ряда факторов - Никол Пашинян

На вопрос журналиста, обсуждает ли Ереван возможность заключения союза с Карабахом, Пашинян ответил: «Мы обсуждаем и этот вопрос».

«Фактически, этот союз уже существует, поскольку Армения выступает гарантом безопасности Карабаха. И теперь мы должны подумать о его развитии. Важно констатировать, что последние события создали новую военно-политическую ситуацию в нашем регионе», - сказал Пашинян.

Когда журналист отметил, что у Пашиняна было несколько телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, и попросил поделиться подробностями этих разговоров, Пашинян счел необходимым подчеркнуть, что разговаривал не только с лидером России, но и с лидерами ряда других государств.

«За это время у меня были телефонные разговоры с президентом Франции, канцлером Германии, президентом Ирана, генеральным секретарем ООН и дважды - с Владимиром Путиным, но я думаю, что у меня будет еще больше разговоров с президентом Франции и другими лидерами. Мы обсудили последние события и наше возможное сотрудничество в этом отношении», - сказал премьер-министр Армении.

На вопрос, «но для вас более важным является ответ Путина, не так ли?», Пашинян ответил: «Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и у Армении глубокое сотрудничество с Россией в сфере безопасности. На территории Армении находится российская военная база, есть определенные соглашения, и в этом смысле наша повестка более разнообразна».

Корреспондент Al Jazeera задал более прямой вопрос: «Вы бы хотели, чтобы Владимир Путин сделал в пользу Армении такие заявления, которые делает президент Турции в пользу Азербайджана?»

На это Пашинян ответил: «Наша позиция состоит в следующем: прежде всего, Россия, как сопредседатель Минской группы, должна принять все меры для установления мира и стабильности в регионе, а также для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. У России есть договор о сотрудничестве с Арменией в сфере безопасности, и это один из вопросов нашей повестки дня».

Премьер-министр Армении не исключил возможности размещения российских миротворцев в зоне карабахского конфликта, в то же время подчеркнув, что этот вопрос следует рассматривать в более широком контексте урегулирования конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отвечая на вопрос журналиста, мог ли он за время своего пребывания в должности сделать что-то иначе, чтобы предотвратить эту эскалацию напряженности, Пашинян сказал: «Оглядываясь на историю, вы можете спросить, что могли сделать Соединенные Штаты, чтобы предотвратить 11 сентября. И если это сравнение покажется вам преувеличением, скажу, что два месяца назад официальный представитель Министерства обороны Азербайджана пригрозил нанести удар по Армянской АЭС».

Интервью Al Jazeera дал также президент Азербайджана Ильхам Алиев.