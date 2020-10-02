Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуждают насилие и обстрелы мирного населения

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором строго осудили продолжающееся насилие как в зоне нагорно-карабахского конфликта, так и против объектов на территории Армении и Азербайджана вдали от линии соприкосновения и выражают озабоченность в связи с сообщениями о увеличениях числа жертв среди гражданского населения.

Нападения или угрозы в отношении мирных жителей неприемлемы ни при каких обстоятельствах, подчеркивают посредники, призывая стороны соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения.

Сопредседатели также подчеркивают, что участие внешних сил в эскалации насилия подрывает усилия по достижению прочного мира в регионе.

Ссылаясь на заявление президентов трех стран-сопредседателей от 1 октября 2020 года, сопредседатели вновь призывают к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению предметных переговоров в порядке доброй воли и без предварительных условий.

Посредники также призывают в срочном порядке к немедленному гуманитарному прекращению огня, с тем чтобы обеспечить возвращение тел погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и Красным Крестом.