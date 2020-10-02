Город Степанакерт не будет эвакуирован - госминистр Карабаха

Общий объем финансовой помощи, направленной в Карабах, превышает 19 млн долларов, сказал госминистр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян.

Касаясь ракетных обстрелов населенных пунктов Карабаха Азербайджаном, Мартиросян сообщил, что создана комиссия по оценке ущерба, которая будет проводить оценку ущерба.

«Уже с завтрашнего дня мы приступим к ремонту и восстановлению жилых домов, зданий и других гражданских объектов», - сказал госминистр.

Мартиросян также отметил, что город Степанакерт не будет эвакуирован, были эвакуированы лишь несколько сел, «которые находятся в нескольких километрах от линии фронта».

Отметим, что сегодня вооруженные силы Азербайджана также подвергли ракетному обстрелу столицу Карабаха Степанакерт, в результате чего было повреждено здание Службы по чрезвычайным ситуациям. До сих пор сообщалось о 10 раненых в Спасательной службе.