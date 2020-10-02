Вследствие ракетного обстрела Степанакерта повреждено здание Службы по чрезвычайным ситуациям, есть раненые

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что ударили по Степанакерту, есть много повреждений гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала Спасательная служба.

Корреспондент Радио Азатутюн Саргис Арутюнян из Степанакерта сообщил, что погибших нет, сообщается о четырех раненых. «Обстрелу подверглось здание Службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха», - сказал он.

Представитель Службы сказал: «Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, как Красный Крест и скорая помощь, является гуманитарным объектом. То есть, они нацелились не только на мирные населенные пункты, но и на гуманитарные организации. Это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан не делает никаких различий. На данный момент ранены четыре человека. Жертв, слава Богу, нет».

Из Степанакерта прозвучала первая реакция: «Будет дан соразмерный ответ, всю ответственность за который понесет семья Алиева», - написал в Facebook пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян.

С утра официально сообщается о новых атаках азербайджанцев. Около полудня Арцрун Ованнисян сообщил, что дважды был нанесен удар системой «Смерч» в направлении Гадрута, ранены пять граждан.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, с утра силы ПВО Армении в северном и северо-восточном направлении сбили два самолета и три беспилотника ВС Азербайджана.

В ходе продолжающихся шестой день боевых действий у армянской стороны уже 152 погибших. Имена 97 были опубликованы ранее. Заместитель командующего Армии обороны Карабаха Артур Саргсян сегодня утром сообщил о 54 новых погибших среди военных, официально были опубликованы имена 55. Число раненых уточняется. По словам Саргсяна, их много. Официально заявлено о 13 погибших и более 60 раненых среди мирного населения Армении и Карабаха.

«Число погибших и раненых в приграничной зоне противника я не могу на данный момент озвучить, потому что их нужно уточнить, идет активная фаза, прекращения огня нет, чтобы мы могли все понять. Для обмена прежде всего должно быть хотя бы временное прекращение огня», - сказал Артур Саргсян.

«На данный момент тенденции к прекращению огня нет», - утром в Степанакерте заявил журналистам заместитель командующего Армией обороны Карабаха. Противник постоянно атакует, его цель - прорвать оборону армянской стороны на северном и южном направлениях.

Азербайджан не публикует число своих погибших военных. Армянская сторона утверждает, что по данным на 8 часов утра сегодняшнего дня у азербайджанцев 1750 погибших.

Подводя итоги вчерашних боев, заместитель командующего Армией обороны сказал, что все попытки продвижения ВС Азербайджана провалились.

Артур Саргсян охарактеризовал и динамику вчерашних боевых действий, и применяемое вооружение как беспрецедентные, особенно на северном и южном направлениях. «Потери противника составили: 39 бронетранспортеров, 4 самолета СУ-25, 3 вертолета Ми-24, 17 БПЛА. Потери личного состава - около 830 человек. Также был уничтожен артиллерийский дивизион», - сказал он.

Из Степанакерта прозвучало еще одно заявление. Армянская сторона утверждает, что в столкновениях с армянами принимают участие сирийские боевики, доставленные в Азербайджан из Турции. Заместитель командующего Армией обороны сегодня заявил, что стало известно, что во время боевых действий приказы отдавались также на арабском языке.

«Вчера у убитого азербайджанского офицера была обнаружена рация израильского производства, в результате расшифровки разговоров и ее использования нами мы смогли зафиксировать, что атакующими в указанных направлениях подразделениями руководят на арабском языке. Выводы оставляю делать вам», - сказал Артур Саргсян.