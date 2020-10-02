Иран обеспокоен войной по соседству с ним

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня провел телефонный разговор со своими голландским и австрийским коллегами и в числе других вопросов обсудил также военные действия в Нагорном Карабахе.

Продолжающиеся шестой день в Карабахе военные действия, часть которых происходит непосредственно у границы с Ираном, нанесли ущерб также приграничным иранским населенным пунктам. Накануне, в частности, один из сбитых азербайджанских вертолетов упал в селе на юге Ирана, вследствие чего пострадали мирные жители, в том числе 6-летний ребенок. Об этом сообщили иранские источники.

Согласно официальным иранским источникам, Зариф выразил обеспокоенность в связи с развитием событий в Нагорном Карабахе. Других подробностей по теме не сообщается.

Вследствие продолжающихся шестой день в Нагорном Карабахе боевых действий, часть из которых происходят непосредственно на границе с Ираном, был нанесен ущерб также приграничным иранским населенным пунктам. Накануне, в частности, один из сбитых азербайджанских вертолетов упал на севере Ирана. Также вследствие нанесения залпового огня реактивной системы вооруженными силами Азербайджана пострадали жители одного из иранских сел, в том числе 6-летний ребенок. Об этом сообщили иранские источники.

Официальный Степанакерт поспешил заявить, что инцидент с вертолетом не был умышленным, поскольку боевые действия ведутся очень близко к иранской границе, такие инциденты неизбежны.

Напомним, что Иран - единственное государство в регионе, граничащее со всеми сторонами конфликта: и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Нагорным Карабахом.

На фоне возобновления широкомасштабных военных действий в Нагорном Карабахе в прошлое воскресенье официальный Тегеран выступил с направленным противоборствующим соседним странам традиционным призывом прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Власти Ирана ужесточили заявления, когда ряд стран заявили, что у них есть доказательства того, что Турция отправляет сирийских боевиков в Азербайджан для поддержки Баку в столкновениях с армянами. В Сирии Иран вел борьбу с теми же самыми группировками, которые при поддержке Турции воевали против режима союзника Тегерана Башара Асада. Два дня назад официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что его страна ни в коем случае не допустит, чтобы террористические группировки превратили прилегающие к северным границам Ирана районы в угрозу его национальной безопасности. «Перенос столкновений на Кавказ приведет к гораздо большей катастрофе, чем карабахский конфликт», - заявил официальный представитель Ирана, не упоминая Турцию.

Данное заявление Ирана было сделано после телефонного разговора между президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По сообщению армянской стороны, Рохани выразил обеспокоенность по поводу напряженности между двумя соседними государствами и продолжающимися военными действиями. В пресс-службе аппарата премьер-министра Армении также сообщили, что в ходе беседы Пашинян обратил внимание собеседника на факт непосредственного участия Турции в военных действиях. Премьер-министр также представил некоторые подробности.

Другой высокопоставленный чиновник иранской администрации, глава администрации президента страны в те же минуты поспешил опровергнуть циркулирующие в СМИ слухи о том, что Иран направил военную помощь Армении. Махмуд Ваези назвал безосновательными слухами утверждения о том, что по территории Ирана в Ереван была доставлена военная помощь. В ходе телефонного разговора с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым иранский чиновник заявил, что цель распространения этих слухов - вбить клин в отношения между Тегераном и Баку, авторы которых результата не добьются. Ваези подтвердил позицию официального Тегерана о том, что он готов содействовать урегулированию споров между Азербайджаном и Арменией путем диалога в рамках международного права.

Однако попытки официального Тегерана поставить знак равенства между конфликтующими сторонами накалили страсти в многомиллионной азербайджанской общине страны. Этнические азербайджанцы составляют одну треть более 80-миллионого населения Ирана, около 30 миллионов. Именно в Иране проживает больше этнических азербайджанцев, чем в любой другой стране мира. В последние дни в населенных азербайджанцами крупных городах Ирана - Ардебиле, Тебризе, Урмии, прошли массовые демонстрации в поддержку Баку. Демонстранты также потребовали от иранских властей закрыть контрольно-пропускной пункт «Нордуз» на границе с Арменией, утверждая, что именно через этот контрольно-пропускной пункт новая партия вооружения была доставлена в Армению. Согласно видео, размещенным в Интернете, для разгона демонстраций полиция Ирана применила слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается о задержании более десятка азербайджанских демонстрантов, несколько человек получили ранения.