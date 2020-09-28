Тегеран. «Военным путем невозможно обеспечить долгосрочное решение конфликта»

Он отметил, что вчера министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф разговаривал по телефону с армянским и азербайджанским коллегами - Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Зариф выразил озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в зоне карабахского конфликта и призвал стороны немедленно прекратить их и «возобновить переговорный процесс в рамках международного права».

По словам официального представителя МИД Ирана, Тегеран готов использовать все имеющиеся возможности для скорейшего разрешения конфликта.

«Ничего хорошего сейчас не происходит, регион больше не в состоянии вынести новый конфликт. Мы убеждены, что чем раньше возобновятся переговоры, тем лучше, и установление режима прекращения огня является единственным выходом. Иран уверен, что военным путем невозможно обеспечить долгосрочное решение этого конфликта», - сказал он.

По словам Хатибзаде, «Иран внимательно следит за развитием событий в регионе и ожидает прекращения огня».

«Быстрое установление режима прекращения огня, прекращение боевых действий и возобновление переговоров - единственный надежный путь решения проблемы. Политика Ирана в этом вопросе никогда не менялась, Иран всегда пытался поддержать диалог между сторонами. Мы убеждены, что военным путем невозможно обеспечить долгосрочное решение этого давнего конфликта», - сказал пресс-секретарь МИД Ирана.

Он добавил, что «к сожалению, от этого конфликта страдают мирные жители в обеих странах».