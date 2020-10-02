Армения решительно осуждает обстрелы населенных пунктов Карабаха Азербайджаном

«2 октября военно-политическое руководство Азербайджана продолжает преступным образом обстреливать мирные населенные пункты Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.]. На этот раз был нанесен удар по столице Степанакерту и городу Гадрут, в результате чего есть раненые среди гражданского населения.

Вооруженные силы Азербайджана, укомплектованные иностранными вооруженными террористами, будучи не в состоянии достичь каких-либо успехов на поле боя в ходе шестидневных боев, начали осуществлять массовые преступления против мирного населения Арцаха.

Большинство атак осуществляется с применением военной техники и вооружения, предоставленного Азербайджану со стороны Турции в рамках военно-технического сотрудничества и при координации турецких военных специалистов.

В то же время, пытаясь оправдать эти и другие грубые нарушения международного гуманитарного права, совершенные во время развязанной против Арцаха войны, Азербайджан распространяет лживые слухи о том, что армянская сторона наносит удары по его гражданским поселениям», - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что Республика Армения решительно осуждает «это преступление азербайджано-турецкого союза и вновь подтверждает свою решимость совместно с властями Арцаха всеми средствами нейтрализовать любую угрозу для народа Арцаха».