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Карабах

Глава МИД Турции раскритиковал Минскую группу ОБСЕ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (архив)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.

«Они, фактически не приложили никаких усилий для разрешения конфликта», - согласно государственному агентству Anadolu, сегодня заявил Чавушоглу.

Несколько часов назад министр обороны Турции Хулуси Акар подверг критике вчерашнее заявление президентов трех стран Минской группы ОБСЕ - Владимира Путина, Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона - о прекращении огня.

«Призывы к прекращению огня со стороны стран, которые годами не могли найти справедливого решения нагорно-карабахского конфликта, не являются ни убедительными, ни искренними», - заявил Акар.

С момента возобновления боевых действий в Карабахе посредники Минской группы на самом высоком уровне призывают Турцию сохранять нейтралитет, предупреждая, что обратное приведет к нежелательным последствиям.

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