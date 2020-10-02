Турция называет призыв стран-сопредседателей Минской группы «неубедительным и неискренним»

«Призывы к прекращению огня со стороны стран, которые годами не могли найти справедливого решения нагорно-карабахского конфликта, не являются ни убедительными, ни искренними», - сегодня заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Это первая официальная реакция Анкары на вчерашнее заявление лидеров США, Франции и России – Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Владимира Путина.

Официального ответа от Баку пока не поступило.

Официальный Ереван заявил сегодня, что Армения и впредь будет решительно противостоять агрессии, в то же время готова работать над восстановлением режима прекращения огня.