Россия и Турция выражают готовность к плотной координации действий для стабилизации обстановки в зоне карабахского конфликта

«Обстоятельно обсуждена эскалация напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий», - заявил МИД России.

«Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану.

Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло.

С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая Совместное заявление Президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 года», - также говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Между тем, президент Турции несколько часов назад раскритиковал совместное заявление глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что «прекращение огня будет установлено только тогда, когда Армения выведет вооруженные силы с оккупированных территорий».