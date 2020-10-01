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Эрдоган: «Недопустимо, когда Минская группа требует прекращения огня»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что «недопустимо, когда Минская группа ОБСЕ требует прекращения огня, она должна сначала потребовать, чтобы армяне вывели свои войска из Азербайджана».

Такое заявление турецкий лидер сделал в ходе выступления в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

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