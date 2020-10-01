На Совете безопасности РФ отмечена опасность переброски в регион боевиков из Сирии и Ливии

Сегодня состоялся Совет безопасности России под руководством президента Владимира Путина. На заседании обсуждалась война в Карабахе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской в него боевиков из Сирии и Ливии.

Пресс-секретарь Путина также сообщил, что на заседании Совета безопасности президент проинформировал участников о том, что готовится совместное заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху.

Распространенное вчера МИД России сообщение о переброске террористов в зону карабахского конфликта из Сирии ознаменовало еще более активную вовлеченность России в процессы вокруг карабахской войны. Вчера вечером МИД России распространил короткое сообщение, в котором, в частности, говорится: «По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. […] Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из регион».

В сообщении не указано, о каких странах идет речь, однако это первый раз, когда официальная Москва говорит об участии в карабахской войне переброшенных из Сирии террористов.

Параллельно с этим заявлением изменилась и общая логика освещения войны в эфире российских федеральных телеканалов. Участие Турции в этой войне стало главным вопросом, который обсуждают российские эксперты и политики, подчеркивая, что Россия не может позволить Эрдогану стать главным игроком на Южном Кавказе.

Более того, российские эксперты, так сказать, начали замечать, что армянская армия, вопреки прогнозам, успешно противостоит азербайджанскому нападению и даже может сама перейти в контратаку. Комментатор «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе, в частности, отметил: «Не стоит сбрасывать со счетов армянскую армию. Она имеет все возможности для того, чтобы эффективно контратаковать, а то и перейти в наступление. Кроме того, Армения активно эксплуатирует тезис, что она сторона пострадавшая, и это может принести дивиденды».

По мнению российского комментатора, Азербайджан сегодня проигрывает не только в военном, но и в информационном поле. «Такой союзник, как Реджеп Тайип Эрдоган, может, и помогает оружием и так называемыми советниками, однако серьезно компрометирует политически», - отметил он.