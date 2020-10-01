Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Совет безопасности России обсудил ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ (архив)

Совет безопасности России на сегодняшнем заседании под руководством президента Владимира Путина обсудил обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Москва на самом высоком уровне подчеркнула, что ситуация крайне опасная, отметив, что в регион переброшены наемники из Сирии и Ливии.

«Владимир Путин проинформировал участников заседания, что готовится совместное заявление президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции - по Карабаху», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Back to top
XS
SM
MD
LG