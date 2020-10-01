Совет безопасности России обсудил ситуацию в Карабахе

Совет безопасности России на сегодняшнем заседании под руководством президента Владимира Путина обсудил обострение ситуации в Нагорном Карабахе.



Москва на самом высоком уровне подчеркнула, что ситуация крайне опасная, отметив, что в регион переброшены наемники из Сирии и Ливии.

«Владимир Путин проинформировал участников заседания, что готовится совместное заявление президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции - по Карабаху», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



