Лидеры государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, возможно, выступят с совместным заявлением по вопросу Карабаха

Судя по сообщению о вчерашней телефонной беседе Макрона с президентом России Владимиром Путиным, возможно, что лидеры государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Путин – выступят с совместным заявлением по вопросу Карабаха.

Телефонная беседа между Макроном и Путиным накануне была инициирована французской стороной.

В сообщении официального сайта Кремля о телефонном разговоре, в частности, говорится: «Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. Высказана серьёзная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности.

Отмечена безальтернативность урегулирования нагорно-карабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса».

Отметим, что 29 сентября послы Армении и Азербайджана в Москве одновременно находились в здании МИД РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне в интервью информационному агентству «ТАСС» заявила, что с послами состоялись отдельные встречи.

Она отметила, что встречи отличались от традиционных дипломатических встреч, поскольку в них также участвовали представители МВД России, первый замминистра внутренних дел, а из МИД-а участвовал замминистра Андрей Руденко.

Захарова отметила, что, конечно же, на встречах обсуждалась ситуация в Карабахе, но основная речь касалась армян и азербайджанцев, живущих в России и имеющих российское гражданство, которых очень волнует ситуация в Карабахе, но которые в России не должны поддаваться эмоциям.