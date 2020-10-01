Генсек Совета Европы призывает предотвратить гуманитарный кризис в Карабахе

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич выступила с заявлением, предупредив о возможном гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе и призвав предотвратить его.

«В то время как вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха разрастается, растет число жертв среди гражданского населения, я скорблю о гибели множества людей, включая гражданских, ставших жертвами военных действий», - говорится в заявлении, которое распространил пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниэль Холтген.

«Никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания этих женщин, мужчин, детей», - подчеркнула Пейчинович-Бурич, призвав все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и незамедлительно выполнить промежуточные меры, принятые Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

«Мирное решение должно быть найдено за столом переговоров, чтобы предотвратить серьезный гуманитарный кризис», - заявила генсек СЕ.

В результате военных действий, начавшихся в зоне карабахского конфликта 27 сентября, с обеих сторон погибли около двух десятков мирных жителей, еще несколько десятков были ранены.

Армения обратилась ЕСПЧ с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов на всей протяженности границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве мишеней граждан, гражданские объекты и населенные пункты.

ЕСПЧ постановил применить правило 39 своего регламента, призвав и Азербайджан, и Армению воздержаться от военных действий, которые могут привести к нарушению конвенционных прав гражданского населения, в частности права на жизнь и запрета пыток.