Решение ЕСПЧ по вопросу Карабаха можно считать успехом армянской стороны - Егише Киракосян

Промежуточное решение по иску Армении против Азербайджана, принятое вчера Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу Карабаха, можно считать успехом армянской стороны. Сегодня с таким заявлением выступил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян, обосновав также, почему.

«Это решение было принято на основании заявления Республики Армения, во-вторых, оно было принято на основании доказательств, представленных Республикой Армения, в-третьих, суд даже не счел необходимым направить запрос правительству Азербайджана для получения дополнительной информации или комментариев, что предусмотрено 39-м правилом и что обычно делают во время применения промежуточной меры», - сказал Киракосян.



Уже на следующий день после начала военных действий Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов на всей протяженности границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, а также воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве мишеней граждан, гражданские объекты и населенные пункты. Представитель РА в ЕСПЧ Егише Киракосян назвал решение «уникальным».

«Такой прецедент, когда суд выносит промежуточную меру на основании заявления государства, это уникальные случаи, их можно на пальцах сосчитать, это третий по счету случай. Первые два решения были приняты на основании заявления Украины. В любом случае, суд обращается к обеим сторонам, то есть к государству, подавшему заявление, и к государству, против которого оно было подано», - отметил представитель Армении в ЕСПЧ.



Армения представила фактические данные о нападениях азербайджанских вооруженных сил на армянские населенные пункты, гражданские объекты и население. Согласно позиции правительства Армении, бремя решения, вынесенного вчера Страсбургским судом, в основном ложится на правительство Азербайджана, хотя в нем есть также призыв к Армении. ЕСПЧ призывает и Азербайджан, и Армению воздержаться от военных действий, которые могут привести к нарушению конвенционных прав гражданского населения, в частности права на жизнь и запрета пыток.

«Решение суда в том числе было основано на тех нарушениях, которые мы зафиксировали и представили в качестве доказательств», - подчеркнул Киракосян.



Армения в ближайшее время намерена представить в ЕСПЧ новую информацию, в том числе об ударах, нанесенных в направлении Вардениса, по военной и гражданской инфраструктуре, направленных против гражданского населения, в результате которых погибло одно гражданское лицо. По словам представителя Армении в ЕСПЧ, если Азербайджан нарушит решение Страсбургского суда, это будет иметь тяжелые последствия для азербайджанской стороны. Киракосян сообщил, что правительство Армении намерено также подать жалобу в ЕСПЧ против Азербайджана, этот вопрос, по его словам, еще находится на стадии обсуждения.



В ЕСПЧ отмечают, что и армянская, и азербайджанская стороны должны как можно скорее представить в Европейский суд информацию о выполнении своих обязательств.