Советник президента США провел телефонный разговор с советником президента Турции по вопросу карабахского конфликта

В ответ на вопрос RFE/RL в Белом доме сообщили, что «в ходе беседы О'Брайен подчеркнул важность немедленного прекращения напряженности и возобновления диалога». Это вторая реакция советника президента США на возобновление боевых действий в Карабахе.

Ранее О'Брайен разместил на своей странице в Twitter заявление, в котором подчеркнул, что у этого конфликта нет военного решения. «Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам. Насилие должно быть прекращено», - написал советник президента США по национальной безопасности.

Пресс-служба президента Турции, касаясь телефонного разговора с О'Брайеном, сообщает, что Ибрагим Калын отметил: «Турция продолжит поддерживать территориальную целостность и независимость Азербайджана, а также подчеркивать, что для установления мира и стабильности в регионе Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий».

Ранее, отвечая на вопрос журналистов, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внимательно следит за ситуацией. «У нас очень хорошие отношения в этом регионе. Посмотрим, сможем ли мы остановить [столкновения]», - два дня назад в Белом доме заявил Трамп.

А вчера проблему затронул госсекретарь США Майк Помпео, призвав стороны «прекратить боевые действия и работать с сопредседателями Минской группы, как можно скорее вернувшись к предметным переговорам».