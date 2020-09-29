Госсекретарь США призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

В ходе своего визита в Грецию с подобным призывом сегодня обратился к Еревану и Баку госсекретарь США Майк Помпео. Об этом глава американской дипломатии заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом на Крите.

«Министр иностранных дел и я обсудили нагорно-карабахский конфликт, в котором обе стороны должны прекратить насилие и работать с сопредседателями Минской группы, как можно скорее вернувшись к предметным переговорам», - отметил Помпео.

По сообщениям международных СМИ, сегодня поздно вечером в Нью-Йорке члены Совета Безопасности ООН проведут закрытое заседание с целью обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Последний раз Совет Безопасности ООН обсуждал карабахский конфликт около 27 лет назад, осенью 1993 года.

На этот раз инициатором обсуждения стала непостоянный член Совета безопасности Эстония. О своем намерении переместить обсуждение войны между Арменией и Азербайджаном в Совет Безопасности ООН министр иностранных дел этой балтийской страны Урмас Рейнсалу заявил накануне в ходе телефонных разговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«В ходе моей беседы с двумя министрами я подчеркнул важность мирного урегулирования вопроса и призвал стороны немедленно прекратить насилие. Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем», - сказал Рейнсалу в заявлении, опубликованном по итогам переговоров.

По сообщениям СМИ, к инициативе Эстонии по обсуждению в Совете Безопасности продолжающихся военных действий между Арменией и Азербайджаном присоединился ряд европейских стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия.

Эти государства, кстати, пытаются способствовать восстановлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и вне формата ООН. Так, немецкие СМИ недавно со ссылкой на представителя правительства Германии Штефана Зайберта сообщили, что сегодня канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Напомнив, что вчера состоялся телефонный разговор Меркель с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Зайберт отметил: «Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. По мнению Меркель, Минская группа ОБСЕ является подходящим форматом для подобных переговоров».

В последние часы еще одна крупная страна ЕС – Франция, заявила, что в ближайшее время приложит усилия для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. «В ближайшие дни мы займемся координацией деятельности Минской группы, чтобы выяснить, что произошло, кто виноват, а также попытаемся найти пути выхода [из кризиса]», - заявили сегодня Reuters в Елисейском дворце.

Тему армяно-азербайджанской войны накануне вечером обсудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Соединенное Королевство призывает к скорейшему ослаблению напряженности в регионе», - отмечается в заявлении администрации премьер-министра Великобритании.

В те же часы, когда Джонсон и Эрдоган обсуждали события на Южном Кавказе, было опубликовано совместное заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба и его канадского коллеги Франсуа-Филиппа Шампаня, в котором, в частности, отмечается: «Информация о широкомасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вызывает глубокую обеспокоенность Канады и Великобритании. Информация об обстреле населенных пунктов и жертвах среди мирного населения вызывает крайнюю тревогу. Мы призываем немедленно прекратить военные действия, уважать соглашение о прекращении огня и обязательства защищать гражданское население, - отмечают главы МИД Великобритании и Канады, добавляя: - Любое урегулирование этого конфликта должно исключать насилие и основываться на решении, достигнутом в результате мирных переговоров в рамках процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ».