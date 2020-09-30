В результате бомбардировки азербайджанским военным самолетом Мартакерта погибли трое мирных жителей

«Официальный Баку открыто атакует мирное население, нарушая все нормы международного права», - подчеркнул он.

Таким образом, с начала боев уже погибли 8 мирных жителей, один их которых - в Варденисе.

Азербайджан сообщает, что с начала широкомасштабных боевых действий с азербайджанской стороны погибли 12 мирных жителей.

«Интенсивные бои по всей линии фронта в Арцахе продолжаются», - сообщает Министерство обороны, добавляя, что сегодня на северо-восточном, а затем и на южном направлениях противник применил турецкие многофункциональные самолеты F-16.

«Армия обороны добилась заметных успехов по ряду направлений. Людские и военно-технические потери противника растут, была уничтожена тяжелая огнеметная система ТОС-1А», - отмечает Минобороны.

Ночью в небе столицы Карабаха Степанакерта были сбиты два азербайджанских беспилотника. По данным Армии обороны, Азербайджан также обстреливал мирное население.

Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил: «Рано утром вооруженные силы Азербайджана перешли в широкомасштабное наступление на северном направлении, в частности, нанесли авиационные, артиллерийские и ракетные удары. На данный момент в этом направлении идут бои».

Что касается армяно-азербайджанской границы, то, по словам Арцруна Ованнисяна, в отличие от вчерашнего дня, сегодня на границе Армении активные боевые действия не велись. «Были отдельные эпизоды - разведка, изучение и т.д., но конкретно боевые действия не велись. Боевые действия продолжались на основных направлениях Армии обороны», - сказал он.

С заявлением об участии в боях истребителей F-16, принадлежащих ВВС Турции, выступил МИД Армении, который решительно осудил провокационные действия Турции и потребовал незамедлительного вывода турецких вооруженных сил, в том числе авиации, из зоны нагорно-карабахского конфликта.

МИД также назвал имя погибшего пилота штурмовика Су-25, сбитого вчера турецким истребителем F-16. Это пилот Вооруженных сил РА, майор Валерий Данелин. Турция и Азербайджан категорически отвергают заявления об F-16. Официальная Анкара заявляет, что Турция не сбивала армянский самолет, а Азербайджан утверждает, что «азербайджанская сторона не имеет истребителей F-16 и не использует их в боевых действиях».

Арцрун Ованнисян сегодня заявил, что ни одно имеющееся в распоряжении ВС Азербайджана средство не могло поразить армянский Су-25, кроме F-16, а этих многофункциональных истребителей у ВС Азербайджана нет, зато они есть у Турции.

«Из ВВС Турции [в Азербайджан] были доставлены и другие средства, например, «Байрактар» и другие виды беспилотников, которые не совместимы с МиГ-29 или Су-25, т.е. они не могут использоваться с точки зрения управления оперативной ситуацией. А следовательно, нужен был F-16, чтобы осуществить это взаимодействие. Скажу больше, мы очень хорошо понимаем, у нас есть опыт, что F-16 в воздухе, работает, помогает «Байрактару», в то же время с той стороны границы летит турецкий самолет радиотехнической разведки и управления... мы знаем даже борт, номер, очень хорошо знаем все это. И как они взаимодействуют друг с другом в мире. А доказательства, да, мы их собрали, у нас есть доказательства. В свое время мы представим эти сюрпризы», - сказал Ованнисян.