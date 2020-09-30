Армения осудила «провокационные действия Турции»

В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Армении, говорится:

«Вчера утром, 29-го сентября, одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме «Гянджа» в Азербайджане, был сбит штурмовой самолет СУ-25 вооруженных сил РА, выполнявший в воздушном пространстве РА – Варденисском районе, боевые задачи по отражению нападений с азербайджанской стороны на военные и гражданские объекты, расположенные на территории РА. Погиб пилот Вооруженных сил РА майор Валерий Данелин.

Это не первая провокация ВВС Турции. С появлением в Азербайджане ВВС Турции осуществляют провокационные полеты вдоль линии соприкосновения Арцаха [Карабаха – ред.] и Азербайджана, а во время агрессии, развязанной Азербайджаном, фактически оказывали воздушную поддержку атакующим вооруженным подразделениям азербайджанской армии. Следует отметить, что провокационные турецкие полеты осуществляются также вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях пересекая и нарушая воздушное пространство Армении. 27-го сентября, на том же участке армяно-азербайджанской границы, турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района.

Вооруженные силы Турции появились в Азербайджане во время широкомасштабных турецко-азербайджанских учений в период с 29-го июля по 13-е августа и до сих пор не были выведены с территории Азербайджана.

Провокационные действия турецких вооруженных сил серьезно угрожают региональной безопасности и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий.

Международное сообщество призвало региональные силы воздержаться от шагов по разжиганию конфликта, и Турция должна прислушаться к этим призывам.

Решительно осуждаем провокационные действия Турции и требуем незамедлительного вывода турецких вооруженных сил, в том числе авиации, из зоны конфликта».