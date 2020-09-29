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Армения

Противник вел огонь по воинской части Вардениса и применил воздушные силы в направлении позиций – пресс-секретарь Минобороны Армении

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян (архив)

Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса Вооруженных сил Республики Армения, а также применили воздушные силы в направлении позиций, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Этой операции противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы Вооруженные силы Республики Армения обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана. Таким образом, фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий, - написала в Facebook Шушан Степанян, добавив: - Ждите жесткого ответа».

Пресс-секретарь МО РА также опубликовала видео под названием «Противник бежит в панике»

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