Противник вел огонь по воинской части Вардениса и применил воздушные силы в направлении позиций – пресс-секретарь Минобороны Армении

Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса Вооруженных сил Республики Армения, а также применили воздушные силы в направлении позиций, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Этой операции противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы Вооруженные силы Республики Армения обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана. Таким образом, фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий, - написала в Facebook Шушан Степанян, добавив: - Ждите жесткого ответа».

Пресс-секретарь МО РА также опубликовала видео под названием «Противник бежит в панике»