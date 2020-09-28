Путин «в случае необходимости» проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана - Песков

Президент России Владимир Путин в случае необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«При необходимости они [контакты с руководством Азербайджана], конечно же, состоятся», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной беседе Путина с азербайджанской стороной, поскольку ранее в воскресенье состоялась телефонная беседа президента РФ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пресс-секретарь Кремля напомнил, что «с самых первых часов после возобновления военных действий министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров вступил в постоянный контакт со своими коллегами».

Возобновившиеся военные действия на линии соприкосновения в Карабахе накануне президент России обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Согласно пресс-службе Кремля, с российской стороны была выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. «Было отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия», - говорится в сообщении.