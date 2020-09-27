В Карабахе опровергают, что Азербайджану удалось захватить несколько населенных пунктов

Распространенная Азербайджаном информация о том, что ему якобы удалось захватить несколько населенных пунктов, является дезинформацией, такого нет. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Главного управления информации аппарата президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян, добавив, что в целом ситуация находится под контролем.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы с честью преодолеть эту ситуацию. Я уверен, что мы ее преодолеем», - сказал он, призвав к общенациональной мобилизации.

Ваграм Погосян подчеркнул, что даже несмотря на то, что противник нацелился на мирное население, среди населения нет паники.

Ранее омбудсмен Карабаха сообщил, что жертвами азербайджанских обстрелов стали два человека: женщина и ребенок, ранены более 10 человек, в том числе дети и женщины.

Сегодня рано утром премьер-министр Армении заявил, что Азербайджан начал наступление и обстрелы в направлении Нагорного Карабаха. В Минобороны сообщили, что обстреливаются мирные населенные пункты, в том числе столица Карабаха Степанакерт. Азербайджан yнесет большие потери в живой силе и бронетехнике, сообщается, что подразделения Армии обороны Карабаха уничтожили 4 вертолета, 15 беспилотников, в том числе ударных, 10 танков и БМП. Потери Армии обороны уточняются.