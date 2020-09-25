Судья КС Ерванд Хундкарян не набрал необходимого числа голосов для избрания на должность председателя Конституционного суда. Об этом журналистам сообщил судья КС Эдгар Шатирян. Он, однако, не уточнил, каково было соотношение голосов.

Пресса уже пишет о том, что самовыдвиженец Хундкарян получил два голоса «за», три - «против», получается, что еще трое судей не приняли участия в голосовании.

«Ерванд Хундкарян не был избран председателем Конституционного суда, поскольку он был единственным выдвинутым кандидатом и не набрал необходимого числа голосов «за»», - отметил Шатирян.

Бывший председатель Конституционного суда Грайр Товмасян подтвердил свое решение не участвовать в голосовании, а кто два других судьи, не участвовавших в голосовании, в данный момент пока неизвестно.

Вчера Товмасян заявил, что у него сложилось впечатление, что есть договоренность с властями об избрании Хундкаряна председателем КС.

А сегодня еще до голосования Грайр Товмасян сказал, что у него есть информация о том, что после его вчерашнего заявления в политических кругах сценарий изменился, и не исключил, что Хундкарян может быть не избран председателем КС.

«По имеющейся у меня непроверенной информации, после моего вчерашнего заявления они обсуждали некоторые другие сценарии, но какой бы сценарий они ни выбрали, это не имеет значения», - отметил Товмасян.

«Как только я пойму, что нет никакого влияния, никаких договоренностей, Конституционный суд все это делает самостоятельно, в этом случае, естественно, я продолжу участвовать», - подчеркнул Грайр Товмасян.

Предположительно, одним из трех судей, не принявших участия в голосовании, может быть Ваге Григорян, который ранее сегодня сказал журналистам, что, по его мнению, есть необходимость в новом кандидате на пост председателя Конституционного суда.

Процесс выборов председателя Конституционного суда начался снова. Новые выборы председателя КС должны быть организованы не ранее, чем через 10 дней, и не позднее, чем через 30 дней.

Что касается выборов заместителя председателя КС, то этот вопрос повестки затронуть не успели, в понедельник в 11:00 будет обсуждаться и этот вопрос.