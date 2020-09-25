Ерванд Хундкарян не избран председателем Конституционного суда

Кандидат на пост председателя Конституционного суда (КС) Ерванд Хундкарян не был избран на пост главы КС, сообщил в беседе с журналистами судья КС Эдгар Шатирян.

«Ерванд Хундкарян не был избран председателем Конституционного суда, так как он был единственным выдвинутым кандидатом и не набрал необходимого количества голосов «за»», - сказал Шатирян.

Напомним, что уже в течение трех дней продолжаются выборы председателя Конституционного суда. Ерванд Хундекарян вчера сам выдвинул свою кандидатуру, а бывший председатель Конституционного суда Грайр Товмасян выдвинул кандидатуру Ашота Хачатряна, последний, однако, взял самоотвод.