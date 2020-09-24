По впечатлению Грайра Товмасяна, выборы председателя Конституционного суда являются заранее договоренными

Кандидатом на пост председателя КС является Ерванд Хундкарян, он самовыдвиженец.

Сегодня на заседании прошел этап вопросов и ответов, завтра, по всей вероятности, пройдет голосование по избранию председателя КС.

Принявший участие в заседании бывший председатель Конституционного суда, а ныне судья КС Грайр Товмасян в беседе с журналистами сказал, что, по его мнению, выборы председателя Конституционного суда являются заранее договоренными.

«Когда остался один кандидат, я прекратил свое участие в заседании. У меня сложилось впечатление, что все это направляется и заранее договорено», - сказал Товмасян.

На вопрос Радио Азатутюн, почему, несмотря на то, что он посчитал конституционные изменения недействительными, заявив, что есть проблема с законностью, он продолжает работать в КС, бывший глава КС ответил: «Я любым способом продолжу бороться, пока в Армении в этом вопросе не будет восстановлена конституционность. Я не могу сказать, когда добьюсь успеха, в какой день это произойдет, но я продолжу».

На сегодняшнем заседании присутствовали все девять судей КС. Для избрания председателя Конституционного суда достаточно 5 голосов.