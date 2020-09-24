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Армения

По впечатлению Грайра Товмасяна, выборы председателя Конституционного суда являются заранее договоренными

Грайр Товмасян, 24 сентября 2020 г.

Выборы председателя Конституционного суда (КС) продолжатся завтра. 

Кандидатом на пост председателя КС является Ерванд Хундкарян, он самовыдвиженец.

Сегодня на заседании прошел этап вопросов и ответов, завтра, по всей вероятности, пройдет голосование по избранию председателя КС.

Принявший участие в заседании бывший председатель Конституционного суда, а ныне судья КС Грайр Товмасян в беседе с журналистами сказал, что, по его мнению, выборы председателя Конституционного суда являются заранее договоренными.

«Когда остался один кандидат, я прекратил свое участие в заседании. У меня сложилось впечатление, что все это направляется и заранее договорено», - сказал Товмасян.

На вопрос Радио Азатутюн, почему, несмотря на то, что он посчитал конституционные изменения недействительными, заявив, что есть проблема с законностью, он продолжает работать в КС, бывший глава КС ответил: «Я любым способом продолжу бороться, пока в Армении в этом вопросе не будет восстановлена конституционность. Я не могу сказать, когда добьюсь успеха, в какой день это произойдет, но я продолжу».

На сегодняшнем заседании присутствовали все девять судей КС. Для избрания председателя Конституционного суда достаточно 5 голосов.

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