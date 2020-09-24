Замминистра ОНКС Гриша Тамразян подал заявление об отставке

Тамразян занимает эту должность с 4 июня 2019 года. Согласно публикациям СМИ, замминистра поддерживает близкие отношения с Дианой Галоян, избранной ректором Армянского государственного экономического университета (АГЭУ), и помогал ей в вопросе победы на состоявшихся в июле выборах ректора. Однако правительство до сих пор не назначило Галоян на эту должность.

Вчера ректорат вуза совместно с ученым советом распространил заявление о том, что учебный процесс в вузе временно прекращен и занятия не будут возобновлены до тех пор, пока правительство не назначит Диану Галоян ректором.

Исполняющий обязанности ректора АГЭУ Армен Григорян заявил, что их шаг является вынужденным и исходит из интересов студентов, поскольку сейчас в вузе нет стабильности.

«Коллектив также бунтует. В любом случае больше двух лет у университета де-юре нет ректора, потому что университетом постоянно руководили исполняющие обязанности, а в этом случае естественно, исполняющий обязанности не может представить и утвердить долгосрочную стратегию, иметь долгосрочное видение». – в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул Григорян.

Диана Галоян сегодня призвала коллектив вуза возобновить учебный процесс, признавая, что прекращение занятий не является приемлемым вариантом борьбы.

В день избрания ректора, 17 июля, Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) аннулировала ученую степень Галоян. По данным ВАК, докторская диссертация Галоян содержит переведенные отрывки и списанные фрагменты. Не в этом ли причина того, что у вуза до сих пор нет ректора? Этот вопрос в МОНКС пока не прояснили.

«Ученый совет Экономического университета в конце августа обратился и к премьер-министру, и к министру образования, науки, культуры и спорта с просьбой либо незамедлительно утвердить решение, либо, по крайней мере, дать разъяснения, почему принятие этого решения откладывается. Но мы не получили никакого ответа», - сказала Диана Галоян.

До выборов ректора именно Галоян была исполняющей обязанности ректора вуза. По ее словам, без ректора страдает и «процесс реформ», и сотрудничество с международными партнерами. «В этом году Экономический университет стал победителем в нескольких международных программах, и наши международные партнеры в данный момент не заключают с нами договоры, потому что не готовы подписать двух-трехлетний контракт с исполняющим обязанности. Потому что речь идет о больших суммах», - сказала она.

Ряд студентов и выпускников АГЭУ в социальных сетях сигнализируют о том, что руководство вуза, прекратив учебный процесс, нарушает их интересы.

Студентка магистратуры Кристине Тадевосян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнула, что студенты не должны страдать из-за шагов руководства вуза. «В конце концов, если все это разрешится и через несколько месяцев будет организован учебный процесс, кто компенсирует студенту понесенный ущерб?» - отметила она.

В университете на это отвечают, что восполнят пропущенные занятия.

Хотя сегодня занятий не планировалось, однако некоторые преподаватели, пойдя против решения руководства вуза, вызвали студентов в университет. Одна из них, лектор кафедры финансов Арменуи Мгерян сказала, что в условиях коронавируса трудно сказать, что будет через неделю, студенты хотят учиться, пока эпидемическая ситуация это позволяет. Руководство вуза, по словам Мгерян, нарушила их конституционные права. «Все те решения, которые принимаются руководством университета, на самом деле в первую очередь наносят вред именно интересам студентов», - сказала она.

Лектор кафедры международных экономических отношений Альберт Айрапетян сказал в беседе с Радио Азатутюн, что непроведением занятий были принесены в жертву краткосрочные интересы студентов ради долгосрочной перспективы - стабильности. «Как гражданин, как старший научный сотрудник, как преподаватель вуза я хочу понять: хорошо, вы выбрали, вы провели выборы в соответствии с буквой закона... в чем причина, почему вы не утверждаете?» - сказал он.

Конфликт вокруг должности ректора АГЭУ также стал причиной отставки главы ВАК Смбата Гогяна. Он ранее заявил, что претендующей на должность ректора Диане Галоян покровительствуют некоторые представители Министерства образования.

Однако спустя четыре месяца после отставки Гогян продолжает занимать пост главы ВАК, поскольку премьер-министр до сих пор не подписал заявление о его отставке.