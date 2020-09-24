Учебный процесс в АГЭУ прекращен

В распространенном вчера заявлении ректорат вуза сообщает, что решение было принято с согласия большинства коллектива и занятия не будут возобновлены до тех пор, пока правительство не назначит ректором Диану Галоян, победившую на выборах ректора 17 июля.

«Осознавая ответственность перед студентами и перед другими сотрудниками, приносим им извинения и сообщаем, что этот вынужденный шаг отвечает и интересам студентов, так как качество образования предполагает долгосрочную стабильность. Берем на себя обязательство восполнить все пропущенные учебные часы», - говорится в совместном заявлении ректората и ученого совета вуза.

На данный момент обязанности по руководству вузом официально возложены на проректора по учебной части университета Армена Григоряна. По его словам, закон требует назначения на должность победителя на выборах.

«Коллектив также бунтует. В любом случае больше двух лет у университета де-юре нет ректора, потому что университетом постоянно руководили исполняющие обязанности, а в этом случае естественно, исполняющий обязанности не может представить и утвердить долгосрочную стратегию, иметь долгосрочное видение». – в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул Григорян.

В день избрания ректора, 17 июля, Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) аннулировала ученую степень Галоян. По данным ВАК, докторская диссертация Галоян содержит переведенные отрывки и списанные фрагменты. Не в этом ли причина того, что у вуза до сих пор нет ректора? Этот вопрос в МОНКС пока не прояснили.

СМИ пишут, что премьер-министр Никол Пашинян принял иное решение в связи с ситуацией вокруг университета, и в этом причина того, что ректор до сих пор официально не назначен.

Ряд студентов и выпускников АГЭУ в социальных сетях сигнализируют о том, что руководство вуза, прекратив учебный процесс, нарушает их интересы.

Одна из них, Вера Амбарян, в беседе с Радио Азатутюн сказала, что это недопустимо. «Студенты против этого, а то, против чего выступают студенты, никаким образом не может защищать интересы студентов. Также отмечу, что это на самом деле не является мнением большинства сотрудников университета, это просто акция, навязанная руководством университета», - отметила она.

Амбарян подчеркивает, что студенты оплатили обучение и теперь встали перед фактом, многие приехали в Ереван из областей, сняли жилье, но теперь не смогут ходить на занятия.

В университете на это отвечают, что не пойдут на компромисс в вопросе платы за обучение, но обещают восполнить пропущенные занятия.

Конфликт вокруг должности ректора АГЭУ также стал причиной отставки главы ВАК Смбата Гогяна. Он ранее заявил, что претендующей на должность ректора Диане Галоян покровительствуют некоторые представители Министерства образования. Однако спустя четыре месяца после отставки Гогян продолжает занимать пост главы ВАК, поскольку премьер-министр до сих пор не подписал заявление о его отставке.