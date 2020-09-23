Председатель Конституционного суда и его заместитель будут избраны завтра

После завершения заседания судья КС Эдгар Шатирян сообщил журналистам, что они на протяжении нескольких часов обсуждали один вопрос: должно ли заседание быть открытым для журналистов. Часть судей была против этого, и такое решение не было принято. Шатирян не назвал имена тех судей, которые были против, сказал, что он лично не возражал против того, чтобы заседание было открытым для журналистов.

«Процедурное заседание Конституционного суда было прервано в связи с окончанием рабочего дня. Процедурное заседание продолжится завтра в 11 часов. По сути, Конституционный суд не перешел к вопросам повестки дня - избранию председателя и заместителя председателя. Обсуждались организационные и технические вопросы, включая заявления-ходатайства от нескольких СМИ, касающиеся освещении заседания со стороны СМИ. После длительного обсуждения Конституционный суд не счел целесообразным удовлетворить ходатайство. В любом случае заседание будет сниматься на видео аппаратом или подразделениями аппарата Конституционного суда», - сказал Эдгар Шатирян, отметив, что этот вопрос обсуждался довольно долго.

«Были введены в обращение два проекта процедурных решений. Первый касался удовлетворения заявлений-ходатайств СМИ, связанных с освещением заседания. Эта идея не получила одобрения. Второй проект касался записи заседания на видео аппаратом или подразделением аппарата КС. Это решение было одобрено», - сказал судья КС.

Он еще раз отметил, что кандидаты не выдвигались. «Я с самого начала сказал, что содержательного обсуждения ни по части председателя суда, ни по части заместителя председателя не было», - отметил Шатирян.

В заседании также принял участие бывший председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, отказавшийся отвечать на вопросы журналистов.

Мы, в частности, поинтересовались, собирается ли Товмасян, считающий последние конституционные изменения недействительными, работать во вновь сформированном суде.

«Мне нечего сказать, - ответил он. - Когда мне будет что сказать публично, позвольте мне решать, когда и в каком формате это сказать».

На данный момент пока неизвестно, кто претендует на должность председателя Конституционного суда. Выдвижения будут производиться в ходе заседания.

На вопрос, почему обсуждение вопроса продлилось так долго и какой была атмосфера, Эдгар Шатирян ответил: «Основную часть времени заняло обсуждение заявлений, представленных СМИ. Были разные подходы, каждый представил обоснования своей позиции. Этот вопрос также был рассмотрен в свете законодательных норм, насколько это допустимо. В любом случае, суд не счел целесообразным удовлетворить заявление-ходатайство».

Пост председателя Конституционного суда остается вакантным с июня, когда вступили в силу конституционные поправки и полномочия Грайра Товмасяна на этой должности были прекращены.