Главное требование митинга 8 октября - внеочередные парламентские выборы - Ишхан Сагателян

Напомним, вчера стало известно, что три силы, резко критикующие правительство Никола Пашиняна, «Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном, «Родина» во главе с Артуром Ванецяном и АРФД, 8 октября проведут митинг. Политические силы пообещали раскрыть повестку митинга в ближайшее время.

«Главное требование - это внеочередные парламентские выборы, а чтобы этого достичь, необходима отставка премьер-министра. Остальные подробности будут озвучены на митинге», - сказал представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

Вчера спустя несколько часов после того, как стало известно, что новообразованная тройка проведет митинг на площади Свободы, распространилась информация о том, что суд первой инстанции сегодня рассмотрит вопрос об аресте лидера ППА Гагика Царукяна. Во избежание спекуляций Генпрокуратура поспешила заверить, что о том, что суд первой инстанции должен провести заседание по вопросу аресте Царукяна, прокуратуре стало известно еще на прошлой неделе, 18 сентября, то есть, гораздо раньше, чем три политические силы заявили о митинге.

Власть считает неслучайным то, что новообразованная тройка поспешила сообщить о митинге тогда, когда узнала о назначении судебного заседания по вопросу ареста Гагика Царукяна. Как отметил вице-спикер НС Ален Симонян, решение о митинге подогнали к обсуждению вопроса об аресте. Между тем, АРФД исключает какую-либо связь между митингом и судебным заседанием по вопросу ареста. По словам представителя Верховного органа АРФД, власть просто хочет показать, что у оппозиции нет повестки дня и митинг всего лишь связан с арестом Гагика Царукяна.

«В течение всего этого периода мы много раз говорили, что когда будет отменено чрезвычайное положение, мы воспользуемся своим конституционным правом на проведение митингов, шествий и акций протеста. За этот период мы регулярно об этом говорили и всего несколько дней назад определились с датой митинга, и теперь связывать его непосредственно с судебным процессом не получится. Мы же говорим обратное, что это власть продолжает пытаться таким путем, этими уголовными делами, преследованиями заставить замолчать своих оппонентов», - сказал Сагателян.

АРДФ считает, что трем политическим силам удастся провести многолюдный митинг, поскольку они взяли повестку дня не из воздуха, а построили ее на основе общественного недовольства и своих оценок. По словам представителя Верховного органа АРФД Ишхана Сагателяна, власть провалилась во всех сферах, правительство и парламент больше не в состоянии противостоять стоящим перед страной вызовам, есть справедливое недовольство среди различных социальных слоев, и люди выходят на улицы.

«Если не будет этой общественной поддержки, три партии ничего не смогут сделать, но мы уверены, что она есть, и мы консолидируем это общественное требование», - отметил Сагателян.

Между тем, власть уверена, что серьезного общественного недовольства сегодня нет и трем оппозиционным силам не удастся обеспечить вокруг себя серьезную консолидацию. Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян сегодня в беседе с Радио Азатутюн выразил уверенность в том, что оснований для митингового движения просто нет.

«Это не так, что власть закрыла свои уши и не слышит или не проводит конструктивные обсуждения по поднимаемым вопросам. По сути, я действительно не вижу оснований для митингового движения, но, конечно, это их право», - сказал Мирзоян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он случайным тот факт, что когда объявили о митинге, выяснилось, что 18 сентября суд принял решение обсудить вопрос ареста Гагика Царукяна, спикер НС ответил: «Конечно нет».

Кстати, лидер ППА Гагик Царукян вместе с ответственными лицами территориальной структуры партии в административном районе Нор Норк и сторонниками обсудил предстоящий 8 октября митинг, подчеркнув, что они организуют не войну, а митинг.

«Мы проведем митинг, а не войну, люди придут и поднимут свой голос», - сказал Царукян.