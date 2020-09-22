ППА, АРФД и «Родина» 8 октября проведут общегосударственный митинг

В распространенном сегодня сообщении три политические силы отмечают: «За прошедшие более чем два года общественные ожидания не оправдались. Власть потерпела неудачи во всем. Под угрозой оказалась перспектива развития страны. Следовательно, ППА, АРФД и «Родина», «оценив сложившуюся в стране ситуацию и сочтя неизбежным императив формирования национальной власти нового качества, созывают общегосударственный митинг».

Поднимет ли тройка вопрос об отставке премьер-министра или о полной смене власти, политические силы не уточняют. Сегодня в ходе парламентских брифингов депутат от ППА, пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян пообещала в ближайшее время сообщить подробности о повестке митинга. «На данный момент мы фиксируем тот факт, что есть большое общественное недовольство, и эти три политические силы предоставляют возможность сделать этот голос слышимым», - сказала она.

В разговорах с нами депутаты от ППА сегодня в основном избегали однозначного ответа на вопрос, удастся ли им организовать многолюдный митинг, однако были уверены, что в стране есть большое общественное недовольство действующей властью.

«Мы попытаемся привлечь как можно больше людей к работам. 9 числа я точно скажу, будет многолюдный митинг или нет», - сказал депутат от ППА Вардан Варданян.

На вопрос Радио Азатутюн, ожидает ли она многолюдного митинга, депутат от ППА Шаке Исаян ответила: «Придет день митинга, увидим».

На вопрос, считает ли она, что сегодня в обществе действительно есть серьезное недовольство, которое приведет людей на площадь, Исаян ответила: «А разве вы не видите акций протеста, недовольства в связи с самыми различными сферами? Думаю, что, тем не менее, да, есть большое общественное недовольство».

На тот же вопрос о многолюдном митинге Нора Арустамян ответила: «Однозначно, судя по количеству людей, проводящих акции протеста».

Между тем в правящей фракции «Мой шаг» сомневаются, что новообразованной тройке удастся обеспечить серьезную общественную мобилизацию. Как отметил член фракции Рубен Рубинян, он не считает, что среди общественности есть серьезное недовольство.

«Даже если бы гипотетически было такое недовольство, не думаю, что указанные вами силы должны были бы кого-то мобилизовать. Считаю, что эти три силы не могут и никогда не смогут заручиться широкой поддержкой в Армении», - сказал он.

Вторая по величине оппозиционная парламентская сила, «Просвещенная Армения», не собирается присоединяться к митингу, организованному новообразованной тройкой. В ответ на наш вопрос глава фракции Эдмон Марукян сказал, что от нас узнал о том, что три оппозиционные силы созвали митинг, и не знаком с его повесткой.

На вопрос, если на площади прозвучит требование смены власти, присоединится ли «Просвещенная Армения» к этой повестке, Эдмон Марукян ответил: «Если у «Просвещенной Армении» будет требование смены власти, она инициирует в парламенте процесс импичмента».

Кроме того, Марукян считает, что, озвучивая призывы к смене власти, эти силы должны пояснить, как они представляют себе этот процесс. Если они говорят, что премьер-министр Никол Пашинян должен уйти в отставку, то должны пояснить, кого в этом случае они видят на этой должности.

«Потому что когда премьер-министр уйдет в отставку, блок «Мой шаг» должен избрать премьер-министра. Теперь, может быть, они изберут Романоса Петросяна премьер-министром. Эти люди довольны этим изменением? То есть, нужно четко заявить, чего они хотят. Если они хотят полностью сменить власть, необходимы досрочные парламентские выборы. Армения - парламентская страна», - сказал глава фракции «Просвещенная Армения».

Марукян подчеркнул, что вопрос смены власти существует и в их повестке дня, но посредством очередных выборов, когда в 2023 году нынешняя власть потерпит поражение и без фальсификации результатов спокойно передаст власть.

Что же касается возможности досрочных парламентских выборов, то Марукян сказал: «Для того, чтобы состоялись досрочные парламентские выборы, должны выйти не менее 200-300 тысяч человек, занять это здание, потому что другого способа распустить этот парламент нет. Как только придут, тогда мы и поговорим на эту тему», - отметил депутат.

Отметим, что ППА, АРФД и «Родина», которые готовятся к общегосударственному митингу 8 октября и критикуют власть, в последние месяцы сотрудничают друг с другом, пытаясь сформулировать совместную повестку дня. «Дашнакцутюн» заявила, что в Армении возник политический и управленческий кризис и что в стране должны быть проведены внеочередные парламентские выборы. Лидер ППА Гагик Царукян поднял вопрос об отставке правительства. А Артур Ванецян занимает более жесткую позицию, утверждая: «Как можно скорее нужно избавиться от бездарных властей, поскольку каждый лишний день их нахождения у руля страны представляет серьезнейшую угрозу для нашего государства».

Кстати, на днях Ванецян на встрече с однопартийцами заверил, что в ближайшее время в Армении ожидаются серьезнейшие политические процессы, в которых партия «Родина» будет играть ключевую роль.