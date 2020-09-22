Грачья Акопян не исключает, что Гагик Царукян - российский агент

Обвиняемый по делу о подкупе избирателей на выборах и лишенный депутатской неприкосновенности Гагик Царукян и возглавляемая им партия «Процветающая Армения» (ППА) сегодня являются оппонентами власти Никола Пашиняна вместе с другими бывшими союзниками Пашиняна после революции - АРФ «Дашнакцутюн» и партией «Родина» во главе с бывшим директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном.

В недавнем расследовании центра «Досье» утверждается, что у России есть агенты практически во всех государственных структурах Армении, а также приводятся имена, содержащиеся в хранящихся в Кремле секретных документах. В расследовании, в частности, упоминаются имена руководителей Службы национальной безопасности Армении, возглавлявших структуру в разные годы, в том числе имя Артура Ванецяна, а также копия паспорта лидера ППА Гагика Царукяна и отправленные из Еревана в Кремль возможные сценарии отстранения премьер-министра Пашиняна от власти.

«Я бы не сказал, что заметил что-то подозрительное в связи с деятельностью агента, но только тот факт, что, согласно «Досье», его паспорт оказался в одном из ящиков в Кремле, уже достаточно подозрительный, и не следует исключать что-либо», - сказал Грачья Акопян.

Пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян сказала, что им не о чем беспокоиться, она исключает, что может выясниться, что Гагик Царукян является российским агентом.

«Потому что это никак не соответствует действительности. А господина Акопяна я призываю держать свои внутренние опасения, страхи, переживания при себе, потому что, во-первых, это вредит здоровью, а во-вторых, я считаю, что у политической силы, которую он представляет, есть гораздо более важные причины и более серьезные основания для беспокойства, чем беспокоиться о Гагике Царукяне или «Процветающей Армении», - сказала она.

Тоноян не представляет, как копия паспорта Царукяна оказалась в папке генерала Службы внешней разведки России Владимира Чернова. «Я не могу знать технических деталей», - сказала она.

В Службе национальной безопасности пока уголовное дело не возбуждено, но проводится изучение. По словам директора СНБ, публикация центра «Досье» уже стала сообщением о преступлении, и СНБ даст уголовно-правовую оценку этой публикации о российских агентах.