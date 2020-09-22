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Политика

Грачья Акопян не исключает, что Гагик Царукян - российский агент

Депутат парламентской фракции «Мой шаг» Грачья Акопян (архив)

Депутат парламентской фракции «Мой шаг» Грачья Акопян не исключает, что Гагик Царукян является российским агентом. Депутат правящей фракции не пояснил, что дало ему повод для подобного предположения.

Обвиняемый по делу о подкупе избирателей на выборах и лишенный депутатской неприкосновенности Гагик Царукян и возглавляемая им партия «Процветающая Армения» (ППА) сегодня являются оппонентами власти Никола Пашиняна вместе с другими бывшими союзниками Пашиняна после революции - АРФ «Дашнакцутюн» и партией «Родина» во главе с бывшим директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном.

В недавнем расследовании центра «Досье» утверждается, что у России есть агенты практически во всех государственных структурах Армении, а также приводятся имена, содержащиеся в хранящихся в Кремле секретных документах. В расследовании, в частности, упоминаются имена руководителей Службы национальной безопасности Армении, возглавлявших структуру в разные годы, в том числе имя Артура Ванецяна, а также копия паспорта лидера ППА Гагика Царукяна и отправленные из Еревана в Кремль возможные сценарии отстранения премьер-министра Пашиняна от власти.

«Я бы не сказал, что заметил что-то подозрительное в связи с деятельностью агента, но только тот факт, что, согласно «Досье», его паспорт оказался в одном из ящиков в Кремле, уже достаточно подозрительный, и не следует исключать что-либо», - сказал Грачья Акопян.

Пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян сказала, что им не о чем беспокоиться, она исключает, что может выясниться, что Гагик Царукян является российским агентом.

«Потому что это никак не соответствует действительности. А господина Акопяна я призываю держать свои внутренние опасения, страхи, переживания при себе, потому что, во-первых, это вредит здоровью, а во-вторых, я считаю, что у политической силы, которую он представляет, есть гораздо более важные причины и более серьезные основания для беспокойства, чем беспокоиться о Гагике Царукяне или «Процветающей Армении», - сказала она.

Тоноян не представляет, как копия паспорта Царукяна оказалась в папке генерала Службы внешней разведки России Владимира Чернова. «Я не могу знать технических деталей», - сказала она.

В Службе национальной безопасности пока уголовное дело не возбуждено, но проводится изучение. По словам директора СНБ, публикация центра «Досье» уже стала сообщением о преступлении, и СНБ даст уголовно-правовую оценку этой публикации о российских агентах.

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