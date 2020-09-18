Ерванд Хундкарян вступил в должность судьи Конституционного суда

«Я клянусь обеспечивать верховенство Конституции, действовать независимо и беспристрастно, оставаться верным высокому званию судьи Конституционного суда», - заявил он.

Ранее сегодня Хундкарян сложил с себя полномочия председателя Кассационного суда и судьи Гражданской и административной палаты. После более чем 20 лет работы избранный судьей Конституционного суда Хундкарян также прекращает свое членство в Союзе судей, одновременно уйдя в отставку с поста президента этого союза. Эти должности несовместимы со статусом судьи Конституционного суда.

Двое судей, избранных вместе с Хундкаряном, - выдвинутый президентом Артур Вагаршян и кандидат от правительства Эдгар Шатирян, принесли присягу и вступили в должность судьи КС вчера. Таким образом, сформирован полный состав Конституционного суда, и в течение 10 дней судьи должны избрать из своего состава нового председателя Конституционного суда.

Пресса не исключает, что вероятным кандидатом на этот пост является именно Ерванд Хундкарян. Во время обсуждений в Национальном собрании депутаты задали больше всего вопросов именно этому судье. А представители правительства неоднократно выступали с критикой в его адрес, считая Хундкаряна лицом, связанным с бывшими властями, и одним из тех, кто виновен в отсутствии доверия к судебной системе.

Лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения», бойкотировавшей избрание новых судей Конституционного суда, Эдмон Марукян, отвечая сегодня на последний развернутый пост премьер-министра, задал риторический вопрос: может быть, одной из ошибок властей была сегодняшняя присяга Ерванда Хундкаряна?

«Это единственная законно избранная власть, которая не признает своих ошибок... На какую бы ошибку им ни указывали, они ее не признавали. Оглянитесь назад. Но теперь он говорит: да, мы допустили ошибки, но конкретно не указывает, какие ошибки. Может быть они имеют в виду, что присяга господина Хундкаряна была ошибкой?» - сказал Марукян.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня на своей странице опубликовал текст своего выступления на вчерашней встрече с членами партии «Гражданский договор». В своем объемном выступлении премьер-министр, по сути, говорил о вероятности совершения ошибок в ходе работы, отметив: «Только наша смелость совершать ошибки придаст нам решимости следовать истине».

Вчера Пашинян оставил без ответа вопрос Радио Азатутюн об измененном составе Конституционного суда.

Ранее с трибуны Национального собрания он заявил, что кризис вокруг Конституционного суда разрешен: «Я считаю, что в Национальном собрании произошло очень важное событие: кризис вокруг Конституционного суда завершился, он закрыт. Значит ли это, что сформирован идеальный Конституционный суд? Нет, это не означает, что сформирован идеальный Конституционный суд».

Как сообщили Радио Азатутюн в аппарате Конституционного суда, на 23 сентября запланировано процедурное заседание, в повестку которого включен также вопрос избрания председателя и заместителя председателя Конституционного суда.

Вакансии в Конституционном суде возникли после принятия в июне конституционных поправок, когда Грайр Томвасян был снят с должности председателя Конституционного суда, а трое судей, занимавших эти должности более 12 лет, были отправлены на пенсию.