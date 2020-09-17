Представители гражданского общества призывают Пашиняна не озвучивать безадресные обвинения

Координатор «Объединения информированных граждан» Даниэл Иоаннисян, в частности, сказал: «Что значит адреса критиков? Сейчас ведь не КГБ 37-го года, что он хочет узнать адреса критиков. Один из критиков я, и что?»

Вчера во время правительственного часа в парламенте Никол Пашинян заявил, что кризис в Конституционном суде закончился, а затем подверг резкой критике тех, кто раскритиковал избрание трех судей Конституционного суда, заявив, что «некоторые группы, преследующие собственные интересы, пытаются от имени общественности разместить своих кандидатов на некоторых местах».

Ранее представители гражданского общества подвергли резкой критике избрание судьями КС Эдгара Шатиряна и Ерванда Хундкаряна, подчеркнув, что правящая фракция «Мой шаг» предала ценности революции, а кризис Конституционного суда так и не разрешен.

«Когда мы говорим, что у общественности возникли вопросы, нужно сначала уточнить адреса и телефоны представителей общественности, чтобы мы могли понять, кого они представляют, - с трибуны парламента вчера заявил премьер-министр. - Люди, узнавшие о революции через неделю после 8 мая, стали ярыми защитниками ценностей революции».

Даниэл Иоаннисян, который ранее также критиковал избрание членами КС Шатиряна и Хундкаряна, подчеркивает, что конкретно он и возглавляемая им структура не «продвигали» какого-либо другого кандидата в КС, всего лишь отметили, что избрание этих людей проблематично, пройденный ими путь и человеческие качества неприемлемы и ставят под сомнение ценности революции.

Что касается утверждения Пашиняна о том, что о ценностях революции говорят те, кто узнал о революции после 8 мая, то Иоаннисян напоминает, что сегодня в правящей силе есть много людей, которые в дни революции вообще находились в составе власти Сержа Саргсяна или вообще не имели к революции никакого отношения. Между тем, среди критиков состава КС есть люди, которые были лицами революции, намного раньше начали свою борьбу за права человека и имеют больше прав говорить о ценностях революции, чем многие депутаты «Моего шага».

«Если есть люди, которые действительно узнали о революции через неделю после 8 мая, пусть укажет, кого он имеет в виду. А не говорит абстрактно обо всех. Когда несколько лет назад Владимир Гаспарян абстрактно, безадресно сказал: «вы депутат НС или вор?», тот же Никол Пашинян очень возмутился этой безадресностью и очень грубо ответил Владимиру Гаспаряну. Точно так же Никол Пашинян не имеет права делать подобные безадресные и абстрактные заявления, относящиеся ко всем критикам», - сказал Иоаннисян.

Глава гюмринского клуба «Аспарез» Левон Барсегян также призывает Пашиняна воздержаться от безадресных обвинений, чтобы общественность не начала заниматься гаданием. «Прошу, призываю прекратить эти косвенные и поголовные обвинения, полуобвинения. Даже если кто-то, какая-то группа хотела видеть людей в Конституционном суде. Да, что поделать... Хорошо, вы власть, народ дал вам мандат, вы решаете, могли лучше решить, плохо решили. Конституционный кризис в стране не разрешен. Конституционный кризис не состоял в задаче смены трех человек, задача - коренные судебно-правовые реформы, в том числе реформа Конституционного суда. У нас сейчас должна была быть новая Конституция, мы могли получить ее за два года, у нас должен был быть новый Избирательный кодекс, новый закон «О партиях» и много других законов», - сказал Барсегян.

Что касается конкретно Эдгара Шатиряна и Ерванда Хундкаряна, то Барсегян подчеркивает, что Шатирян – непредсказуемый человек. Он был выдвинут «Моим шагом» и избран членом комиссии по предотвращению коррупции, но когда не стал председателем комиссии, ушел в отставку. «Это доказательство несерьезности. А на этой должности никому нельзя прощать несерьезность», - сказал Барсегян.

А избрание Хундкаряна, по мнению Левона Барсегяна, противоречит принципам, провозглашенным самим Николом Пашиняном. «Выдвижение и избрание Хундкаряна входит в серьезное противоречие со вторым пунктом задач, обозначенных в выступлении Никола Пашиняна от 20 мая 2019 года: судьи РА, проигравшие в Европейском суде по правам человека, не должны иметь места в судебной системе Армении. И вдруг... человек с одной должности перепрыгивает на другую, более высокую позицию. Теперь следует это объяснить общественности или нет? Я ошибся тогда, пересмотрел свою позицию, уважаемые избиратели и налогоплательщики, может иметь место… Почему Агван Овсепян не может иметь место в прокуратуре, почему Геворк Костанян не может вернуться в страну и использовать свои знания во благо нашей страны в рамках солидарности и примирения? За счет кого вы идете на примирение с этими людьми?» - сказал Левон Барсегян.