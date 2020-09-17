Парламент отклонил предложение поднять вопрос об отставке министра Араика Арутюняна

Премьер-министр не будет обсуждать вопрос отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Парламент 35 голосами «за» и 84 – «против» отклонил соответствующее предложение оппозиционной фракции «Просвещенная Армения».

Тот факт, что министра в зале заседаний парламента не было, не понравился руководителю фракции «Просвещенная Армения» Эдмону Марукяну.

На вопрос Марукяна, почему министр не пришел в парламент, спикер НС Арарат Мирзоян ответил, что это он сказал Араику Арутюняну, что в этом нет необходимости.

В результате этого предложения «Просвещенной Армении» началась новая волна напряженности между «другой оппозиционной фракцией, «Процветающей Арменией» (ППА), и правящей силой. Вчера в своем заключительном выступлении, касаясь темы полового воспитания, Араик Арутюнян сделал жесткие намеки в связи с несдерживанием гормонов и применением сексуального насилия. «Процветающая Армения» встретила слова министра недовольными восклицаниями и бойкотировала дальнейшее заседание парламента. В прошлом лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян был обвинен в изнасиловании и оправдан спустя годы. Представители «Процветающей Армении» сочли намеки министра очевидными.

Сегодня это противостояние вышло уже на новый уровень. Утром премьер-министр Пашинян разместил на своей странице в Facebook пост, по сути, поощряющий выступление министра. За постом премьер-министра последовал пост лидера ППА Гагика Царукяна: «Пора четко прописать в Конституции, что люди с серьезными психическими заболеваниями не должны иметь права занимать высокие политические должности, ставя под угрозу безопасность страны и граждан Армении».

Вице-спикер НС Ален Симонян уверен, что пост Царукяна адресован не премьер-министру. «Цитата, которую вы приводите, которая появилась на странице г-на Царукяна, относится к Петросяну Говорку, в связи с которым в прессе, а также в различных местах циркулирует информация о том, что у него всегда были проблемы со здоровьем, что он покинул пост министра, пробыв на должности министра труда и социальных вопросов всего несколько месяцев, и это решение было принято самим Гагиком Царукяном в тот период», - сказал Симонян.

В ППА не уточняют, кого имел в виду Царукян, но не исключают, что на основании этого поста представят проект конституционных поправок.