ППА обвиняет власть в том, что та перешла границы морали

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» (ППА) Арман Абовян считает, что власть начала кампанию против лидера ППА Гагика Царукяна, используя истории 40-летней давности. «Нужно иметь моральные границы, чтобы за них не выходить и не рассказывать старые сказки в новом изложении», - сказал он.

На днях в Интернете появились фотокопии приговора по делу о групповом изнасиловании, произошедшем много лет назад с участием лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. На них видно, что приговор был оглашен в 1979 году советским судом. По приговору Гагик Царукян был признан виновным в групповом изнасиловании и совершении кражи и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Член команды Царукяна Арман Абовян утверждает, что смешение личных и политических аспектов свидетельствует о том, что нынешняя власть не владеет правилами ни личных, ни политических отношений. «Неадекватная, истерическая и перешедшая все моральные границы ситуация, я сожалею, что вместо того, чтобы бороться со всеми имеющимися проблемами, сегодня вся властная команда занята борьбой против нас. Это минимальный порог морали, нельзя политику смешивать с личным, если они смешали, что сказать? Это показывает и лишний раз доказывает тезис о том, что с той энергией, с какой они принялись бороться против «Процветающей Армении», против г-на Царукяна, лучше бы занимались исправлением социально-экономической ситуации», - сказал Абовян.

А другой член ППА Ивета Тоноян ранее написала в Facebook, что власть прибегла к самым грязным манипуляциям. Она опубликовала еще одну фотокопию - решения Кассационного суда, датированного серединой 90-х годов, подчеркнув, что по этому делу был вынесен приговор, доказывающий невиновность человека. В свою очередь Арман Абовян подчеркнул: удивительно, что этот документ с таким же рвением не был распространен в Facebook.

«В рамках этого дела г-н Царукян был оправдан судом, непонятно почему об этом не говорят», - отметил он.

Несколько дней назад на заседании политсовета партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что считает работу правительства Никола Пашиняна провальной во всех сферах и видит необходимость в 100-процентной смене правительства. По сути, ППА требует также отставки премьер-министра.

Депутат фракции ППА Арман Абовян подтвердил слова Царукяна: «Мы считаем, что правительство Никола Пашиняна не смогло противостоять всем этим ситуациям и проблемам, и да, все правительство должно смениться».

Как заявляют в партии, лидер крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян уже начал встречи с представителями политических сил. С какими именно силами и деятелями он встречается, не поясняется.

В другой оппозиционной фракции, «Просвещенная Армения», ранее заявили, что не получали от «Процветающей Армении» предложения о встрече. Ани Самсонян сказала Радио Азатутюн, что «Просвещенная Армения» всегда говорила о недостатках правительства. По словам Самсонян, повестка встреч Царукяна неизвестна. Сама депутат не представляет, что значит сменить правительство на 100%.

«Предположим, выразят недоверие премьер-министру, кто будет следующим премьер-министром или есть ли какой-либо кандидат в премьер-министры, который готов работать с большинством такого качества? Здесь возникают проблемы. В настоящий момент мы считаем, что в случае вотума недоверия премьер-министру кандидатом в премьер-министры должен быть, например, глава фракции «Просвещенная Армения», а вообще мы не готовы работать с этим политическим большинством в подобном формате», - заявила Самсонян.

В правящей фракции «Мой шаг» заявили, что в этой истории они находятся в роли наблюдателя. По словам депутата Грачья Акопяна, пусть все силы, требующие отставки премьер-министра, объединятся, и народ увидит, кто эти силы, наносящие удары в спину в тяжелой ситуации.

«Потому что люди сегодня пытаются сделать все, чтобы не заразиться коронавирусом, чтобы быть здоровыми, и есть силы, которые распространяют ложные слухи, один говорит: это ложь, другой говорит: не носите маски, третий говорит: маску надевайте, но в очереди не стойте, то есть, эти силы и деятели делают все, чтобы люди заражались, а это означает бить людей в спину, и в сложившейся ситуации требовать отставки правительства, пользующегося доверием подавляющего большинства народа, также является ударом в спину», - сказал Акопян.