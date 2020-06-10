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Политика

ППА обвиняет власть в том, что та перешла границы морали

Депутат фракции ППА Арман Абовян

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» (ППА) Арман Абовян считает, что власть начала кампанию против лидера ППА Гагика Царукяна, используя истории 40-летней давности. «Нужно иметь моральные границы, чтобы за них не выходить и не рассказывать старые сказки в новом изложении», - сказал он.

На днях в Интернете появились фотокопии приговора по делу о групповом изнасиловании, произошедшем много лет назад с участием лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. На них видно, что приговор был оглашен в 1979 году советским судом. По приговору Гагик Царукян был признан виновным в групповом изнасиловании и совершении кражи и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Член команды Царукяна Арман Абовян утверждает, что смешение личных и политических аспектов свидетельствует о том, что нынешняя власть не владеет правилами ни личных, ни политических отношений. «Неадекватная, истерическая и перешедшая все моральные границы ситуация, я сожалею, что вместо того, чтобы бороться со всеми имеющимися проблемами, сегодня вся властная команда занята борьбой против нас. Это минимальный порог морали, нельзя политику смешивать с личным, если они смешали, что сказать? Это показывает и лишний раз доказывает тезис о том, что с той энергией, с какой они принялись бороться против «Процветающей Армении», против г-на Царукяна, лучше бы занимались исправлением социально-экономической ситуации», - сказал Абовян.

Ивета Тоноян
Ивета Тоноян

А другой член ППА Ивета Тоноян ранее написала в Facebook, что власть прибегла к самым грязным манипуляциям. Она опубликовала еще одну фотокопию - решения Кассационного суда, датированного серединой 90-х годов, подчеркнув, что по этому делу был вынесен приговор, доказывающий невиновность человека. В свою очередь Арман Абовян подчеркнул: удивительно, что этот документ с таким же рвением не был распространен в Facebook.

«В рамках этого дела г-н Царукян был оправдан судом, непонятно почему об этом не говорят», - отметил он.

Несколько дней назад на заседании политсовета партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что считает работу правительства Никола Пашиняна провальной во всех сферах и видит необходимость в 100-процентной смене правительства. По сути, ППА требует также отставки премьер-министра.

Депутат фракции ППА Арман Абовян подтвердил слова Царукяна: «Мы считаем, что правительство Никола Пашиняна не смогло противостоять всем этим ситуациям и проблемам, и да, все правительство должно смениться».

Как заявляют в партии, лидер крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян уже начал встречи с представителями политических сил. С какими именно силами и деятелями он встречается, не поясняется.

Ани Самсонян
Ани Самсонян

В другой оппозиционной фракции, «Просвещенная Армения», ранее заявили, что не получали от «Процветающей Армении» предложения о встрече. Ани Самсонян сказала Радио Азатутюн, что «Просвещенная Армения» всегда говорила о недостатках правительства. По словам Самсонян, повестка встреч Царукяна неизвестна. Сама депутат не представляет, что значит сменить правительство на 100%.

«Предположим, выразят недоверие премьер-министру, кто будет следующим премьер-министром или есть ли какой-либо кандидат в премьер-министры, который готов работать с большинством такого качества? Здесь возникают проблемы. В настоящий момент мы считаем, что в случае вотума недоверия премьер-министру кандидатом в премьер-министры должен быть, например, глава фракции «Просвещенная Армения», а вообще мы не готовы работать с этим политическим большинством в подобном формате», - заявила Самсонян.

Грач Акопян
Грач Акопян

В правящей фракции «Мой шаг» заявили, что в этой истории они находятся в роли наблюдателя. По словам депутата Грачья Акопяна, пусть все силы, требующие отставки премьер-министра, объединятся, и народ увидит, кто эти силы, наносящие удары в спину в тяжелой ситуации.

«Потому что люди сегодня пытаются сделать все, чтобы не заразиться коронавирусом, чтобы быть здоровыми, и есть силы, которые распространяют ложные слухи, один говорит: это ложь, другой говорит: не носите маски, третий говорит: маску надевайте, но в очереди не стойте, то есть, эти силы и деятели делают все, чтобы люди заражались, а это означает бить людей в спину, и в сложившейся ситуации требовать отставки правительства, пользующегося доверием подавляющего большинства народа, также является ударом в спину», - сказал Акопян.

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