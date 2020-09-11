«Просвещенная Армения» представит в НС требование об отставке министра Араика Арутюняна

«Если мы посмотрим на работу министерства, то за последние два года не было инициировано фундаментальных изменений ни в одной сфере, ни в одной сфере не была разработана ни стратегия, ни хотя бы концепция того, чего мы должны достичь, какую цель поставило перед собой министерство, какие шаги мы предпринимаем в этом направлении», - сказал депутат фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян.

В «Просвещенной Армении» понимают, что от прежних властей в наследство досталась полная проблем система, однако во фракции уверены, что за два года министерство должно было сформировать хотя бы четкую стратегию.

«Чем занимался Араик Арутюнян со дня своего назначения? Проверял английский у директоров школ, начал охоту на ведьм в школах. Не знаю, чем это все увенчалось, потому что таких громких уголовных дел вроде бы возбуждено не было, но реальные изменения, которых все ждали после революции, в этих сферах, которые являются самыми важными для страны, не было. Если с сфере образования не будет резкого роста, мы не будем иметь сдвиги ни в одной другой сфере - ни в экономике, ни в науке, ни в плане развития в целом», - отметил Горгисян.



Оппозиционная фракция уже выразила недоверие министру финансов Атому Джанджугазяну и уже бывшему министру окружающей среды Эрику Григоряну. В обоих случаях, однако, Национальное собрание отклонило предложение поднять вопрос об увольнении министров. Уверены ли в «Просвещенной Армении», что на этот раз парламент проголосует за их инициативу? Депутат Геворк Горгисян ответил, что они не уверены в этом, но правящая сила обязана прислушиваться к требованию граждан, а они убеждены, что в обществе есть такое требование. Поэтому в день обсуждения вопроса они организуют перед зданием Национального собрания акцию протеста.

«Политическое большинство должно сделать это прецедентом: если есть министр, который не работает или плохо работает, или не владеет своей сферой, то и политическое большинство может присоединиться к требованию оппозиции и потребовать его отставки», - сказал он.



Голосов двух оппозиционных фракций недостаточно для принятия решения о том, чтобы предложить премьер-министру обсудить вопрос отставки того или иного министра. Национальное собрание принимает решение большинством голосов депутатов, участвующих в голосовании, если в голосовании приняли участие более половины от общего числа депутатов.

В «Просвещенной Армении» недовольны также работой министра здравоохранения Арсена Торосяна, в частности, в борьбе с коронавирусом. Однако в рамках нынешней сессии по закону у них больше нет возможности выразить ему недоверие. Горгисян сказал, что вместо этого они и «Процветающая Армения» создали следственную комиссию для изучения эффективности мер, принятых против эпидемии.

Присоединится ли к инициативе «Просвещенной Армении» другая оппозиционная парламентская сила, «Процветающая Армения» (ППА), еще два месяца назад потребовавшая отставки правительства? Во фракции ППА отвечать на вопрос не спешат.

А представители правящей фракции сегодня с разной мотивировкой отказались давать комментарии. На инициативу оппозиционной фракции не отреагировали и в Министерстве образования, науки, культуры и спорта.

Ряд инициатив министерства в последнее время стали предметом бурного общественного обсуждения, различные группы периодически проводят акции протеста с требованием отставки Араика Арутюняна.