Правительство предоставит жителям разрушенного здания на улице Райниса финансовую помощь на покупку квартиры

Правительство сегодня утвердило решение, предусматривающее предоставление финансовой помощи на покупку квартир владельцам 12 квартир, разрушенных 26 августа при взрыве в здании по адресу улица Райниса 1 в ереванском административном районе Канакер-Зейтун.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, на основании представленных данных был рассчитан размер помощи, причитающейся этим семьям, в основу чего были положены площади разрушенных квартир и предоставленные Комитетом кадастра данные о стоимости одного квадратного метра.

Необходимую сумму предусмотрено выделить из резервного фонда правительства Министерству труда и социальных вопросов. Осуществление процесса предоставления сертификатов на покупку квартир также поручено министерству.

Решением урегулированы вопросы и процедуры, связанные с предоставлением помощи семьям - от подачи заявлений до выплаты, разработаны также образцы соответствующих заявлений, журнала и договора о предоставлении помощи.

Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что необходимо выяснить причины обрушения здания. «По сути, кому будет представлено потенциальное требование возмещения этого ущерба. Насколько я понимаю, это должно быть либо нарушение правил эксплуатации, либо какое-то другое обстоятельство. Тем не менее, мы должны обсудить причины, понять последствия, потому что эти расходы должны быть каким-то образом зафиксированы как причиненный ущерб по вине кого-то», - сказал вице-премьер.

«Это обстоятельство учтено. Расследование должно выяснить, какие возникают отношения. Но здесь важно, что мы, независимо от результатов расследования, быстро - менее чем через месяц после инцидента, решаем проблему», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Было отмечено также, что оставшиеся без крова семьи в этот период живут в съемном жилье при поддержке правительства.

Напомним, вследствие взрыва газа в здании по улице Райниса 1 в Ереване погибли два человека.