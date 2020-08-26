Взрыв в жилом доме в Ереване: по меньшей мере, один человек погиб, еще один в критическом состоянии

Вследствие частичного обрушения жилого здания, последовавшего за мощным взрывом, по меньшей мере, погиб один человек. Тело 50-летнего мужчины спасатели извлекли из-под завалов после продлившихся более пяти часов поисково-спасательных работ.

Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян рассказал, как было найдено тело погибшего мужчины: «У нас был номер телефона, спасатели звонили на телефон, чтобы точно определить, в какой части он находился. Честно говоря, он был довольно далеко от телефона».

На вопрос, можно ли было спасти его жизнь, если бы его извлекли из-под завалов раньше, министр ответил: «Нет, вряд ли, потому что он полностью оказался под завалами. Вероятно, он спал, потому что части кровати сломали, только потом смогли его извлечь».

Официально под завалами оставался только один гражданин. Остальные были эвакуированы сразу после обрушения. «По имеющейся у нас информации, по предварительной информации, насколько мы смогли уточнить у соседей, жителей, должно было быть именно столько», - сказал министр.

Еще два жителя с травмами были доставлены в больничный комплекс №1 «Гераци».

Что стало причиной взрыва, пока неясно, согласно циркулирующей основной версии, взрыв произошел из-за утечки газа. Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян также не исключил эту версию. «Не могу сказать, очень возможно. Может быть не баллон, это газифицированное здание, может быть просто утечка газа», - сказал он.

В результате взрыва полностью обрушилась балконная часть первого подъезда дома по улице Райниса 1 в ереванском административном районе Канакер-Зейтун. По данным министра по чрезвычайным ситуациям, в четырехэтажном панельном доме 12 квартир, расположенных в одном подъезде, частично разрушены. «На каждом этаже три квартиры, другая сторона также повреждена, там также поврежден второй этаж, видно, что поврежден, это визуально, из того, что мы видели», - сказал Феликс Цолакян.

После обрушения из здания был эвакуирован 21 человек. Одной из доставленных в больничный комплекс №1 «Гераци» является женщина 71 года, по словам врачей, ее состояние оценивается как средней тяжести, у нее есть переломы. 41-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, по словам врачей, гражданин был доставлен в больницу с ожогами на разных частях тела.

«Сразу с момента поступления в приемное отделение он был переведен на аппарат искусственного дыхания. В настоящее время он находится на аппарате искусственного дыхания, проводятся мероприятия, медицинские вмешательства, которые направлены в первую очередь на спасение жизни», - сообщил заместитель директора по медицинским вопросам больничного комплекса №1 «Гераци» Арменак Бдоян.

Взрыв повредил также соседние здания. Были выбиты стекла в окнах домов и квартир. Часть жителей близлежащих домов проснулась утром от звука взрыва.

«Мы сразу позвонили в службу 911 и спустились вниз, чтобы узнать, что случилось. Мой отец и жители здания были первыми, кто попытался вытащить людей из-под завалов, до приезда машины скорой помощи и машин МЧС они смогли найти одного человека, сразу же объединились и смогли вытащить одну женщину. Было неприятное зрелище, она была в крови. Я сам видел процесс эвакуации, слава Богу, ни у кого из эвакуированных повреждений не было, просто люди находились в тяжелом психологическом состоянии, это естественно, они проснулись от взрыва, дети, матери, были малолетние дети, дети чуть постарше», - рассказал один из жителей.

«Было 7:15, я не спал, но я очень испугался, когда услышал взрыв. Стекла, сигнализации машин включились», - рассказал другой житель.

Утром на место происшествия прибыл премьер-министр Никол Пашинян, который, по словам главы МЧС, поручил обеспечить жителей временным жильем.

Жители, пострадавшие от обрушения дома на улице Райниса, получат необходимую помощь, сообщил в Facebook мэр Еревана Айк Марутян. Он отметил, что специалисты изучат сейсмостойкость частично обрушившегося здания и на основании этого изучения будет решен вопрос о его восстановлении в дальнейшем.

Позже пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян сообщил, что всем девяти семьям, нуждающимся во временном жилье, мэрия предоставила жилье в одной из гостиниц Еревана.