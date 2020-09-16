«Попрошу не запугивать меня громкими заявлениями» - министр образования не собирается подавать в отставку

Министр готов уйти в отставку в том случае, если почувствует, что они движутся в неверном направлении.

«Я попрошу наших коллег не запугивать меня громкими заявлениями и отставкой, потому что я этого не боюсь. Я был и остаюсь одним из лидеров революционной команды, я взял на себя миссию по реформированию сферы, в настоящее время я выполняю эту миссию», - сказал он.

Инициативы министерства в последнее время стали поводом для бурных общественных дискуссий, с требованием отставки министра Арутюняна акции протеста периодически проводят его оппоненты. Сегодня вопрос уже дошел до парламента. Инициатива принадлежит оппозиционной фракции «Просвещенная Армения». Фракция недовольна работой Арутюняна. Оппозиционеры даже принесли в зал заседаний парламента плакат с надписью «Сделай шаг, уйди с духом».

«88 человек, сидящих в этом зале, терпят Араика Арутюняна внутри власти только потому, что он всего лишь один из лидеров революции, других достоинств у этого человека как отвечающего за данную сферу нет. Все знают, что он является доверенным лицом Никола Пашиняна, именно поэтому они молчат. Но я хочу еще раз обратиться к своим коллегам в Национальном собрании, где мы вместе работаем, образование - это тот вопрос, при котором они не должны молчать», - заявила Ани Самсонян.

«Просвещенная Армения» предлагает парламенту принять решение о том, чтобы премьер-министр обсудил вопрос дальнейшего пребывания Араика Арутюняна в должности. Фракция ранее подняла вопрос об отставке двух министров нынешнего правительства, однако Национальное собрание не приняло такого решения.

Араик Арутюнян сегодня на пресс-конференции также коснулся вопроса сложения мандата депутатом фракции «Мой шаг» Арсеном Джулфалакяном, сказав, что в последние месяцы у него не было каких-либо обсуждений с Джулфалакяном, у того была возможность поднять эти вопросы. «Возможно, мы приняли бы некоторую часть этой критики и внесли бы исправления, а в другой части объяснили бы, что те факты, которые лежат в основе его понимания или позиции, не соответствуют действительности», - сказал министр.

Свое решение о сложении депутатского мандата Арсен Джулфалакян обусловил принципиальными разногласиями с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном.