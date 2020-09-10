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Политика

Арсен Джулфалакян сложил депутатский мандат

Арсен Джулфалакян

Член фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Арсен Джулфалакян сложил депутатский мандат, как он сообщил в своей записи в Facebook, из-за принципиальных разногласий с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном. 

«Считаю, что выбранный путь бесперспективен и не обеспечит решение и развитие существующих проблем в указанных сферах. Для меня честь иметь возможность служить своей Родине также в качестве законодателя, и я хотел бы, чтобы этот мой шаг отказа от мандата также рассматривался как часть этой службы, как очередной важный, тревожный сигнал о том, что развития в сферах образования, науки, культуры и спорта в основном движутся в неверном направлении, не учитывается профессиональное мнение представителей сфер, нет краткосрочных, долгосрочных видений развития сфер, изменения не имеют необходимой скорости и логики», - отметил Джулфалакян.

По словам чемпиона мира и Европы по борьбе, серебряного призера Олимпийских игр Джулфалакяна, в послереволюционной Армении больше всего говорили о провалах этого ведомства, однако он больше не хочет вдаваться в подробности и давать комментарии СМИ.

От комментариев отказывается и руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. «Единственное, что прошу вас принять к сведению, это публикация господина Джулфалакяна, которую он просил принять к сведению. В данный момент я не могу делать каких-либо других комментариев», - сказала она.

Согласно закону о регламенте Национального собрания, в течение одной недели после объявления об отставке депутат в письменной форме может отозвать свое заявление об отставке, в противном случае его полномочия прекращаются.

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