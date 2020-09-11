На всей территории Армении до 11 января 2021 года будет действовать карантин

В течение 4-месячного карантина сохраняются почти все противоэпидемические правила с некоторыми послаблениями. Ношение масок на открытых и закрытых территориях остается обязательным требованием.

Комендатура как таковая больше действовать не будет, уполномоченным органом становится Министерство здравоохранения. Правительство приняло решение о карантине на основании предложения именно этого ведомства.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила Радио Азатутюн, что карантинные ограничения могут быть изменены в связи с эпидемической ситуацией. «Если удастся сохранить число подтвержденных случаев заболевания таким, как оно есть сейчас, и избежать увеличения этого числа, очень возможно, что со временем правила будут смягчены. Но, вновь повторяю, здесь уже уполномоченный орган, которым является Минздрав, должен правильно оценить ситуацию, на основе чего, возможно, ограничения будут ослаблены, а может произойти и обратное», - сказала Геворкян.

Во время карантина воздушные границы Армении открываются, в случае сухопутных границ ограничения сохраняются. В частности, лицам без гражданства Армении запрещен въезд в страну через контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе. Исключение составляют члены семей граждан Армении, лица, имеющие право на проживание на законных основаниях, лица, прибывающие для участия в церемонии похорон, если они являются близкими родственниками покойного, а также водители, осуществляющие межгосударственные грузоперевозки, и ряд других лиц.

Закон также предусматривает изменения, касающиеся ограничения на проведение общественных мероприятий.

«Что касается, например, организации мероприятий, торжеств, то если раньше в них могли участвовать до 40 человек, то теперь могут участвовать до 60 человек. Можно сказать, что некоторые строгие ограничения были пересмотрены», - сказала Мане Геворкян.

Проведение собраний также разрешено при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении минимального расстояния в 1,5 метра между людьми. Организация учебного процесса в образовательных учреждениях также регулируется законом.

Заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Нуне Бакунц считает важным, чтобы по мере ослабления ограничений бдительность не снижалась. «Чего-то нового в этих правилах с точки зрения коронавируса нет. То же требование дезинфекции... Коронавирус не изменился. Ситуация в глобальном плане следующая: в результате принятых мер у нас есть соответствующая стабильность, но если мы немного ослабим бдительность, мы можем снова оказаться в той же тяжелой ситуации, что и раньше. Мы должны учитывать, что наступает холодный сезон, когда все другие воздушно-капельные инфекции имеют тенденцию активизироваться и вместе с коронавирусом могут ухудшить ситуацию. Мы начинаем больше работать. Ограничения уменьшаются, но, тем не менее, нужно обеспечить режим. Если мы не продолжим в этом духе, мы вновь получим рост числа случаев», - сказала она.

Законодательную основу для процесса замены чрезвычайного положения карантином создал пакет законодательных поправок, принятый Национальным собранием 4 сентября и вступивший в силу вчера после подписания президентом Арменом Саркисяном.



Режим карантина дает возможность властям без установления режима чрезвычайного положения оставлять в силе обязательное требование соблюдения противоэпидемических правил и штрафы, налагаемые в случае их нарушения.



Режим карантина отличается от режима ЧП объемами ограничения прав, строгостью и интенсивностью применяемого инструментария. Во время карантина больше не будет действовать система определения местоположения людей посредством системы электронного контроля, а также не будет вводиться запрет на экономическую деятельность.