Пакет законодательных поправок, положения которого призваны заменить режим чрезвычайного положения, принят в первом чтении

Согласно представленному правительством пакету о внесении изменений и дополнений в законы «О санитарно-эпидемиологической безопасности населения РА» и «О защите населения с чрезвычайных ситуациях» и смежные законы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации вследствие инфекционных заболеваний в стране может быть введен карантин. Подобные полномочия имеет правительство, а также губернатор или мэр Еревана - по предложению Министерства здравоохранения. Объявление карантина позволяет уполномоченному органу вводить ряд жестких ограничений.

«Это установление особого режима въезда и выезда в эпидемическую зону, временное прекращение или ограничение сообщения через государственную границу, ограничения права свободного передвижения граждан и передвижения транспортных средств, обсервация, самоизоляция, изоляция. Могут быть приняты также дополнительные особые меры», - сказал заместитель министра юстиции Рафик Григорян, представляя пакет.

Против пакета законопроектов выступили оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения». С 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения, но правительство вновь в последний момент представляет важнейший проект в 24-часовом режиме, отмечают оппозиционные фракции.

«У вас было пять месяцев, чтобы представить этот проект, - сказал, лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. - Карантин. Сначала переведите это на русский, английский... а затем посмотрите, после этого мессиджа возможно ли, что гражданам Армении вообще разрешат покидать эту страну».

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян посчитал этот аргумент оппозиции нелогичным, заявив, что вместо слова «карантин» в законе можно написать «чудо», но от этого число инфицированных в Армении не изменится. «Ой, есть слово карантин. Все, никто из Армении не должен к нам приезжать. То есть, по вашему мнению, на этом уровне принимаются решения в аппаратах государственного управления разных стран?» - сказал он.

«Мы хотели лучшего, но вышло как всегда», - уверена другой оппозиционный депутат. Член фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян перечислила несколько статей Конституции, заявив, что эти изменения нарушают их.

Депутата обеспокоили также размеры предусмотренного законом штрафа. «У нашего бывшего коллеги было одно хорошее высказывание: гражданин не является материалом для штрафа», - сказала она.



Если пакет законодательных изменений будет принят до 11 сентября, режим чрезвычайного положения больше не будет продлен, по истечении срока его действия начнут действовать предлагаемые в пакете мероприятия и ограничения.