Тесты на коронавирус армянского производства уже используются

Она заверила, что никаких проблем не возникло, процесс затянулся, поскольку они регулировали вопросы с документами. Сейчас они регулярно используют тесты армянского производства, но в каком объеме, сообщат в ближайшее время.

В Армении производством тестов на коронавирус занимается Институт молекулярной биологии. Правительство выделило на производство 550 тыс. долларов, а необходимые материалы ученые получили еще в мае. После проведения работ определенное количество тестов было передано Центру по контролю и профилактике заболеваний Минздрава для испытаний.

Директор Института молекулярной биологии Арсен Аракелян сообщил Радио Азатутюн, что результаты испытаний оказались положительными. «Все испытания полностью закончены, и тесты готовы к использованию», - отметил он.

После завершения испытаний институт отправил 47 тыс. тестов в министерство, еще 10 тыс. тестов будут отправлены до конца этой недели.

По словам Аракеляна, тесты армянского производства по качеству не уступают импортируемым из-за рубежа. «Результаты испытаний показывают, что они ничем не уступают тестам, которые приобретает Армения», – сказал он.

Производство армянских тестов продолжается, планируется произвести до 100 тыс. образцов.

С момента распространения коронавируса в Армении в общей сложности было проведено более 227 тыс. тестов.

На этой неделе проводится довольно большое количество тестов - более 3000 ежедневно, поскольку в преддверии открытия школ массово проходят тестирование учителя.