Минздрав: Большое число выявленных случаев Covid-19 за последние сутки обусловлено большим количеством проведенных тестов

За последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 711, в общем составив 21717. Последний раз был зафиксирован еще более высокий показатель неделю назад, 17 июня, когда за сутки было подтверждено 746 случаев коронавируса.

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения, большое число подтвержденных случаев обусловлено большим количеством проведенных тестов. «Сегодня подтверждено 711 случаев, это не является необычным, поскольку было проведено довольно большое число тестирований. Было проведено около 2283 тестов, в данном случае это нормальное число, то есть, по сравнению с другими днями, у нас, так сказать, нет высокого показателя. Можно сказать, что он такой же, колеблется в рамках той же статистики», - сказала Алина Никогосян.

Вчера от коронавируса умерли 14 человек, у всех были сопутствующие заболевания. Сообщается, что еще 4 человека с коронавирусом умерли по причине другого заболевания. «У всех были сопутствующие хронические заболевания, им было от 62-х до 83 лет», - отметила представитель Минздрава.

Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 386, за время эпидемии 130 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что накануне министр здравоохранения сообщил, что от коронавируса скончался один медработник.

Вчера на 653 увеличилось также число выздоровевших от коронавируса. Общее число выздоровевших сейчас составляет 10797, а число находящихся на лечении составляет 10404. «Отмечу, что сегодня по состоянию на 9 часов утра госпитализации ждут один человек дома и 35 человек - в триаж-центрах, то есть там им поставлен диагноз коронавирус, и их необходимо перевести в перепрофилированный медицинский центр. Их общее число составляет 36, уже в течение дня они будут госпитализированы», - сказала Алина Никогосян.

ПЦР-тесты для подтверждения коронавируса армянского производства уже готовы, вскоре начнется их применение. Об этом министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил на своей странице в Facebook. «Это очень серьезный прогресс для армянской медицины и фундаментальных наук», - написал он.