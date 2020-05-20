В Армении произведены первые тесты на коронавирус

Директор Института молекулярной биологии извлек из самого обычного холодильника первый тест для диагностики коронавируса армянского производства. «Это прототип теста», - сказал директор института, кандидат биологических наук Арсен Аракелян.

Каждая из четырех склянок в коробке содержит разные вещества, вместе они составляют один тест, предназначенный для тестирования 50 человек. Еще 2000 таких тестов должны быть произведены: правительство выделило сумму на производство тестов для 100 тысяч тестирований.

«Мы должны быть уверены, что эти 2000 коробок будут того качества и той точности, которые необходимы для диагностики в диагностических лабораториях», - отметил Аракелян.

Сейчас идет этап испытания первых образцов, раствор собирается, а затем помещается в аппарат для диагностики полимеразной цепной реакции. По прогнозу директора института, этап испытания будет завершен примерно через 10 дней.

«На первом этапе мы проводим внутренние лабораторные испытания на эффективность работы компонентов. На втором этапе мы проведем внутренние испытания, но уже на образцах, взятых у пациентов, чтобы мы могли быть точно уверены том, что положительный дал положительный результат, а отрицательный - отрицательный. После этого мы передадим тесты, наверное, Центру по профилактике заболеваний, чтобы они протестировали их независимо», - сказал директор.

Пока идет испытательный этап, закрыта дверь той лаборатории, где были собраны первые образцы. Эта лаборатория имеет второй уровень биобезопасности, в настоящее время она дезинфицируется ультрафиолетовыми лампами.

«Поскольку данный уровень безопасности уже достаточен для производства этих тестов, мы предложили производство. В противном случае я бы никогда этого не предложил», - сказал Аракелян.

Правительство выделило 550 тыс. долларов на диагностические тесты на коронавирус. Пять дней назад из Китая в Армению было доставлено, необходимое для производства тестов сырье. Арсен Аракелян говорит, что половина суммы уже израсходована.

«На 100 тысяч тестов израсходовано приблизительно 250 тыс. долларов, что было суммой за материалы», - подчеркнул он.

Научные работники института о своем финансировании не говорят. «Мы делаем свою работу», - сказал директор. В настоящее время институт проводит ряд научных исследований по Covid-19, но больше говорится о тестах. Сам Арсен Аракелян подтверждает, что нет ничего научного в том, чтобы объединять в растворы сырье, импортируемое из-за рубежа.

«Научная часть закончилась, когда мы полностью проанализировали имеющуюся информацию о разработке теста. Какие отметки нужно взять, для каких генов, поняли последовательности, увидели, что это те последовательности, которые гарантировали ВОЗ, американский ЦКЗ (Центр по контролю и профилактике заболеваний – ред.), и заказали эти вещества», - сказал он.

Арсен Аракелян сожалеет, что в Армении нет научно-исследовательской инфраструктуры биобезопасности. «Если бы то, что произошло в Китае, произошло в Армении, мы вообще не были бы готовы предпринять те шаги и с той скорость, как это было сделано в Китае», - сказал он.

С момента вспышки вируса и до сих пор в Армении тестирование прошли более 44 тысяч граждан, и надежные ПЦР-тесты отечественного производства позволят быстро реагировать на ситуацию с коронавирусом.