«Другие силы делают ППА осью, а единственная проблема ППА - это связанные с ее лидером уголовные дела» - депутат

«Чтобы не говорить нового, скажу, что то, что было озвучено 5 июня, и то, что говорится после этого, все это остается в силе», - сказал он.

На напоминание о том, что Царукян в эти дни на встречах с партийным активом не говорит об отставке правительства, только критикует его, Мелкумян ответил: «В арсенал политической борьбы не входит заявлять каждый день одно и то же. Это не так. У него есть своя поэтапная повестка, о которой вам сообщат. Не спешите. Придет момент, вы все увидите».

Возглавляемая Царукяном ППА, созданная бывшим директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном партия «Родина» и АРФ «Дашнакцутюн» продолжают активные обсуждения вокруг повестки смены власти. Они хотят воплотить эту повестку дня в жизнь посредством внеочередных выборов.

Каковы шансы сменить власть, реализовать эту программу, с помощью каких сил они собираются ее реализовать?

В ответ на эти вопросы Микаэл Мелкумян сказал: «Когда вы говорите, каковы шансы... Шансы показывает жизнь. Сегодня никто заранее не говорит, что у меня такие-то шансы. Ни один политик не окажется столь близоруким, чтобы сказать такие вещи. Жизнь покажет, как идет эта борьба, с какой силой она идет, какие есть проблемы. Многое зависит также от проводимой властью политики».

По словам члена правящей фракции «Мой шаг» Айка Геворкяна, политическая активность ППА является самообороной. После возбуждения уголовных дел в отношении лидера партии и его приближенных они пытаются сохранить свой электоральный ресурс. «Многие люди пытаются это использовать, учитывая, что у ППА более или менее есть голоса среди общественности… мы не знаем, сколько их будет на следующих выборах и будет ли вообще. Именно поэтому ППА делают той осью, вокруг которой они собираются. А на самом деле у ППА есть одна проблема - это проблема, связанная с ее лидером. Вы знаете об уголовных делах», - сказал Геворкян.

Геворкян заявил, что эти силы глубоко ошибаются, если думают, что у них есть перспектива реализовать свой план: цепляясь за последствия коронавируса, они далеко не уйдут. Как во всем мире, так и в Армении, эпидемия вызвала негативные настроения и недовольство среди общественности, но это не проложит дорогу оппонентам, уверен он. «Есть экономические трудности, связанные с пандемией, есть определенный негативный общественный фон, и они спешат, потому что очень скоро этот фон исчезнет, в Армении вновь продолжится экономический прогресс, и у них вообще не будет базы, даже теоретически», - уверен провластный депутат.

По словам Геворкяна, они тоже ездят в регионы и выслушивают жалобы людей, но недовольные люди заставляют именно власть решать проблемы. Недовольство и некоторые разочарования не создали благодатной почвы для ППА, Ванецяна и АРФД.

Айк Геворкян уверен, что даже если люди разочаруются во власти, то их выбор - это не ППА и ее новые союзники. «Нельзя так плохо думать о нашем обществе. Большая часть нашего общества очень хорошо понимает, что происходит, и предъявляемые к нам требования совершенно справедливы. Конечно, есть недовольство, конечно, экономический кризис, конечно, возникли социальные проблемы. Но они не создают ту базу, которая может дать кому-то повод действительно думать, что сейчас люди отвернутся от нашей власти», - сказал депутат фракции «Мой шаг».

Возможно ли, что ряды партии «Процветающая Армения» поредеют при переходе от слов к делу в борьбе против сформированной в результате революции власти и Микаэл Мелкумян выйдет из партии так же, как это сделал многолетний депутат Сергей Багратян после выдвижения обвинения Царукяну? Тем более, что в прессе писали, что за Багратяном последует Мелкумян.

На этот вопрос Микаэл Мелкумян ответил: «Я основатель партии «Процветающая Армения», и я ни в коем случае не выйду из нее. Потому что я не только реализующее, но и разрабатывающее политику лицо. Почему я должен выходить?»

В подтверждение сказанного Мелкумян напомнил, что подобные прогнозы делались и во время известных событий 2015 года, но они не сбылись.