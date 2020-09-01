«Ожидается жаркая осень: как можно скорее нужно избавиться от власти Пашиняна» - Артур Ванецян

«Конечно, ожидается жаркая осень в политическом смысле, но я бы не хотел разделять времена года и связывать их с политикой. Для нас, конкретно для партии «Родина», жаркими являются уже несколько последних месяцев», - сказал он.

По словам бывшего союзника Никола Пашиняна, повестка дня сил, объединившихся против действующей власти, не изменилась: как можно скорее избавиться от власти Пашиняна.

«Эта повестка дня заключается в следующем: каждый новый день нахождения у власти Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства губителен для Республики Армения. Вокруг этой повестки дня мы готовы сотрудничать практически со всеми силами», - сказал Ванецян.

Смещение власти они представляют путем внеочередных выборов. По словам Ванецяна, у них достаточно сторонников в обществе, чтобы при необходимости потребовать отставки правительства путем митингов и массового давления.

«Митинги и массовые протесты являются неотъемлемой частью политического процесса. Мы, конечно, при необходимости и в нужный момент воспользуемся этим инструментарием. Да, мы проводим очень активные обсуждения с нашими партнерами из Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении», в том числе встречаемся с другими силами и лицами, действующими в политическом поле», - сказал Артур Ванецян.

Вторая по величине парламентская сила, «Процветающая Армения», в преддверии парламентской сессии начала встречи с региональным активом партии. Лидер партии Гагик Царукян, лишенный депутатской неприкосновенности и обвиняемый по делу о подкупе избирателей, на встречах в областях страны критикует власть.

По словам Артура Ванецяна, партия «Родина» также проводит активные встречи. То же самое делает и АРФД, заверяет представитель Верховного органа АРФД в Армении Ишхан Сагателян.

«Нынешняя власть отошла от публичных требований народа, сформулированных весной 2018 года, она отошла от своей повестки дня. Все те обещания, которые она дала нашему обществу – о реформах, развитии страны по многим направлениям, она провалила. По прошествии двух с половиной лет мы констатируем, что она отошла от этих требований, и страна по сути отклонилась от пути развития», - сказал Сагателян.

Представитель АРФД обвиняет власть в бездействии. По его словам, два с половиной года власть гордится только асфальтированием дорог. «За все два с половиной года своей деятельности они постоянно выделяли дороги, дороги, мы поняли уже, но помимо дорог мы должны видеть, какой процент капитальных расходов осуществило правительство», - сказал он.

Сотни тысяч граждан вышли на улицы не с требованием строительства дорог, в свою очередь, критикует власть Ванецян, который после революции полтора года занимал пост главы СНБ.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн о борьбе с коррупцией экс-глава СНБ и ныне жесткий оппонент власти напомнил, что после его отставки громких задержаний не было. «После моего увольнения пусть укажут хотя бы на один случай, когда бы к ответственности был привлечен хотя бы один из так называемых бывших коррупционеров. Я могу перечислить несколько случаев, когда люди, задержанные мной по уголовному делу, были освобождены и сейчас свободно перемещаются по Республике Армения», - сказал Ванецян.