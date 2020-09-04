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Армения

Созвано внеочередное заседание Национального собрания

Сегодня по инициативе правительства созвано внеочередное заседание Национального собрания. На повестке дня поправки в закон «О санитарно-эпидемиологической безопасности населения», а также прилагаемый пакет законопроектов.

Законодательный пакет, как было заявлено ранее, позволит не продлевать действующий в Армении уже полгода режим чрезвычайного положения, но при этом продолжить реализацию противоэпидемических мер в борьбе с коронавирусом.

Правительство предлагает в случае необходимости вводить карантин и применять ограничения. Если парламент примет предложенный правительством пакет, в случае введения карантина можно будет запрещать или ограничивать собрания и другие мероприятия, деятельность образовательных учреждений. Могут применяться и другие предусмотренные законом противоэпидемические мероприятия.

В начале заседания председатель Национального собрания Арарат Мирзоян также сообщил, что мандат преждевременно сложившей с себя депутатские полномочия Мане Тандилян был передан другому кандидату партии «Просвещенная Армения» на прошедших парламентских выборах - Степану Степаняну, и пригласил последнего на трибуну - принести присягу. Таким образом, Степанян принял полномочия депутата.

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